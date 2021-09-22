В Якутии 17-летний подросток пришел в школу с оружием и пристал к ученикам Фото: Мария ЛЕНЦ

Что это, подражание пермскому стрелку, устроившему 20 сентября кровавую бойню в университете, от рук которого погибли шесть человек и ранены более сорока? Или рядовой случай хулиганства, который мог иметь печальные последствия, если бы не вмешались силовики? Сейчас в этой истории разбираются правоохранители.

21 сентября, то есть на следующий день после трагедии в Перми, в социальных сетях города Якутска появилось сообщение о стрельбе в школе № 13. Якобы какой-то мужчина ходит по территории с оружием и угрожает младшеклассникам. Реакция подписчиков – предсказуемая: под постом начались бурные обсуждения. Подогрел обстановку комментарий о том, что неизвестный перешел к активным действиям и захватил заложника: «Заложник – ученик третьего класса, говорят, ранен. Там племянник мой учится. В школе окна разбиты».

Полиция же комментирует, что к ним никаких звонков не поступало, сотрудники сами мониторили соцсети и наткнулись на информацию. Поднялись – и с мигалками на место. Туда же прибыла и Росгвардия. Здание оцепили, но детей никто из школы не эвакуировал, по времени шел пятый урок второй смены. Спустя время все стихло и силовики разъехались.

Что же произошло в якутской школе, пояснила директор школы. Пятеро семиклассников играли на площадке в футбол, когда услышали громкие резкие звуки и решили проверить. Затем наблюдали со стороны, как на их глазах два девятиклассника взорвали очередную петарду – именно эти звуки и слышали ребята. К девятиклассникам подошел парень (со спины очевидцы приняли его за взрослого мужчину) и начал их «строить»: зачем стреляют, пускай выворачивают карманы, потребовал отдать петарды. Слово за слово – произошла перепалка. И тут пришедший достал пистолет, схватил одного из подростков, подвал куртку, пригрозил застрелить. Перепуганные подростки вырвались и убежали.

Когда пятиклашки привели на место свою учительницу, инцидент закончился и молодой человек уходил. Полиция его задержала, им оказался 17-летний местный житель. Пистолет был страйкбольным. Да, причинить серьезный вред и убить из него нельзя, но это не дает права размахивать им перед школьниками. Сейчас полиция проводит проверку, после которой будет принято решение – возбуждать уголовное дело или нет. И предупреждает, что за распространение фейковой информации в соцсетях их авторам может грозить наказанием.

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