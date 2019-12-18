Сотрудница банка защитила бабушку, у которой мошенники хотели забрать 100 000 рублей

...В половине девятого утра в квартире 87-летней Тамары Матвеевой из Железногорска (закрытый город в Красноярском крае) раздался телефонный звонок, - звонили на стационарный.

- Тамара Сергеевна, я из полиции. Вы в курсе, что ваш сын Дмитрий попал в ДТП, сбил человека?

- Нет, мне не звонили еще! Он жив? Как это произошло? – засыпала вопросами полицейского старушка.

- Жив, но нужны деньги. Вы же понимаете, как сейчас решаются такие проблемы – чтобы не завели уголовное дело, нужно 100 тысяч рублей отдать потерпевшему. Переведите на карту. Я улажу вопрос, - клятвенно заверил «сотрудник».

Позднее Тамара Матвеева призналась: ни на секунду не усомнилась в словах мужчины. На клочке газеты дрожащей рукой записала номер карты, достала «гробовые», - что много лет откладывала на похороны и пошла в Сбербанк. Тамара говорит, ноги не держали от страха. И в голове одна мысль – надо спасти сына.

…Худенькая, даже хрупкая старушка - о таких говорят божий одуванчик, протянула в окошко специалиста отдела по обслуживанию физлиц Ларисы Зубковой клочок газеты с номером банковской карты. Попросила перевести 100 тысяч на эти реквизиты. Лариса Зубкова начала проводить операцию, но сумма крупная, поэтому специалист уточнила:

- Подскажите фамилию, имя и отчество получателя…

- А я не помню, - испугалась бабушка.

- Сумма крупная, но вы не помните фамилию человека, которому переводите? – мягко поинтересовалась Зубкова.

- Так племяннице перевожу, - попыталась схитрить бабушка.

Поведение женщины сотрудницу банка насторожило. Она пригласила руководителя дополнительного офиса Светлану Шашенко, сказала: «Чует мое сердце, что-то тут не то, человек не может получателя назвать!». Светлане Шашенко старушка тоже не смогла объяснить, кому и за что переводит деньги.

- Я сказала тогда, что перевод банк осуществлять не будет, пока она не назовет данные получателя, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Светлана Шашенко. – А еще взглянула на пачку денег – видно, что человек их долго откладывал, завернута она была в такую старую газету. Я и спросила: «У вас что-то случилось». А она: «Правду рассказывать?» Конечно, правду. И все мне рассказала. Я сразу подумала, что это мошенники, об этом много сейчас говорится в новостях, но пожилые люди очень доверчивые! Предложила позвонить сыну ее – тому, который якобы сбил человека.

- Дочка, так номер его у меня в записной книжке, а я ее дома оставила, - робко призналась старушка. Потом рассказала, где сын живет и работает. Его самого на работе сотрудники банка не смогли поймать. И приняли решение вызывать полицию. Параллельно нашли жену Дмитрия по адресу, который бабушка назвала. Железногорск город небольшой, оказалось – одна из сотрудниц банка живет в соседнем с семьей Дмитрия подъезде. Все это время Тамара Матвеева переживала – не случится ли чего с Дмитрием, раз она деньги не перевела.

Лариса Зубкова проявила человечность. Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

- Мы ее убедили, что с сыном все в порядке. Это ведь не первый подобный случай, и сотрудники банка о схемах, которые мошенники применяют, тоже знают, - продолжает Светлана Шашенко. - Полиция приехала, бабушку отвезли домой. Сына нашли. Оказалось, с ним все в порядке.

В полиции говорят, что пожилые люди под ударом, мошенники специально выбирают стариков.

- Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. – Преступника ищут, есть все шансы на его задержание. На самом деле, очень важно, что сотрудники банка проявили такое неравнодушие. Заявлений о мошенничестве по телефону поступает большое количество, именно пожилые люди, доверчивые, по сути, оказываются самыми незащищенными. Поэтому мы со своей стороны направили искреннее благодарственное письмо в адрес руководства банка, чьи сотрудники помогли предотвратить преступление.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

- Мы гордимся тем, что у нас работают такие сотрудники. Отзывчивые, неравнодушные, которые проявляют не только профессионализм, но и чуткость, откликаются на ситуации, когда человеку нужна помощь. Руководство, в свою очередь, выражает искреннюю благодарность, помимо прочего, принято решение о премировании, - что вдвойне приятно перед новогодними праздниками.