Причиной пожара на складе автозапчастей в Красноярске могло стать короткое замыкание

Фото: МЧС

Пожар на складе автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина, без преувеличения можно назвать самым крупным за последнее время. Площадь пожара с 800 квадратных метров – в 11 часов утра, когда на место приехали первые расчеты – увеличилась до 3900 в момент локализации около 20 часов вечера. На пожаре работали почти 170 человек и 50 единиц техники. О ликвидации открытого горения было объявлено только в 6:02 утра по местному времени. То есть фактически на 10 часов утра пожар считается еще не потушенным. Спасатели, которые сейчас работают там, занимаются разбором завалов и проливают все места, где вновь может вспыхнуть пламя.

Но что стало причиной столь масштабного ЧП? В настоящее время можно говорить только о предварительных. Источник в экстренных службах сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск, что рассматриваются две возможные версии пожара. Это либо короткое замыкание, либо неосторожное обращение с огнем. Хотя вторая версия кажется менее реальной – на складе хранились легковоспламеняющиеся горючие вещества, автохимия, и присутствие открытого огня рядом с ними просто недопустимо. Но следствие проверит все.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела. Первое – по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), его расследованием занимается краевой следком. И второе уголовное дело – по ч.2 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Им занимается краевая полиция. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленный на установления всех обстоятельств произошедшего.

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