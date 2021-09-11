Александр Беспутин – Маурисио Пинтор 11 сентября в Красноярске 2021: очередность выступления пар, расписание боев

Александр Беспутин – Маурисио Пинтор 11 сентября в Красноярске 2021

11 сентября 2021 в Красноярске пройдет боксерский поединок двух звезд бокса Александра Беспутина и Маурисио Пинтора. На кону пояс WBC Peace в полусреднем весе. Поединок пройдет в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Перед главным боем пройдет несколько других поединков. Публикуем очередность выступления пар:

C 17.00 выступят:

1. Евгений Иванов (РФ) - Семенов Степан (РФ) - 4 раунда, до 76,2кг.

2. Келехсаев Таир (РФ) - Казим Умудов (Азербайджан) - 6 раундов, свыше 90,8 кг.

3. Зонь Никита (РФ) - Колган Юрий (РФ) - 4 раунда, до 79,4 кг.

4. Элвин Ахундзаде (РФ) - Рустам Исламов (РФ) - 6 раундов, до 72,574 кг.

5. Дзукаев Давид (РФ) - Александр Ларкин (РФ) - 6 раундов, до 79,378 кг.

6. Хохлов Александр (РФ) - Скомороха Алексей (РФ) - 4 раунда, до 69,9 кг.

7. Сосулин Павел (РФ) - Арте Ляшевич (Украина) - 8 раундов, до 69,9 кг.

8. Хамхоев Альберт (РФ) - Джон Бопэйп (ЮАР) - 10 раундов, до 69,9 кг.

В 19.45:

9. Москвичев Эдгард (РФ) - Бонелли Дамьен Эзекиль (Аргентина) - 8 раундов, до 69,9 кг.

10. Беспутин Александр (РФ) - Маурисио Пинтор (Мексика), 12 раундов, до 66,678 кг.

Специальный гость Рой Джонс

В качестве специального гостя на поединке Беспутин – Пинтор выступит легенда мирового бокса Рой Джонс с премьерой своей песни. Кроме того, зрители смогут принять участие в розыгрыше пяти пар боксерских перчаток знаменитого американского спортсмена.