«Прискорбно констатирую»: красноярская бизнес-леди в пух и прах раскритиковала Новосибирск

Красноярская бизнес-леди в пух и прах раскритиковала Новосибирск Фото: Даба ДАБАЕВ

- Пост для тех, кто, как и я, давно не был в Новосибирске. Прискорбно констатирую факт серьёзного регресса города Н., - написала на своей странице в «Фейсбуке» Светлана Мамаева, директор крупного рекламно-маркетингового агентства Красноярска. - Совершенно не ожидала увидеть такую небрежность и даже заброшенность в городе, который номинируется как столица Сибири. Красноярск по красоте и ухоженности на 2 головы выше! Предлагаю погордиться этим, и поблагодарить причастных. Да, Универсиада нам помогла, но обратите внимание, что и после Универсиады город только хорошеет.

Справедливости ради Светлана отмечает, что в Новосибирске есть красивые места. Однако большее впечатление составил негатив. Например, дороги, которые Светлана называет ужасными. Отсутствие разметки, знаков и указателей. А еще разбитые бордюры, миллион рекламных разноцветных и разноразмерных «заплаток»,

- Я, как маркетолог компании, тоже была недовольна, когда в Красноярске начали убирать рекламные щиты из города, заставили привести вывески и фасады в однотипный вид, и т.д. Но теперь я понимаю, как это было правильно, потому что у нас в городе этот разноцветный хаос сведен к минимуму. И это выглядит цивильно.

Под разнос попала неухоженная дорога из аэропорта в город, хаотичные парковки, хулиганские граффити, отсутствие клумб и цветов, городские автобусы, хмурые таксисты.

- Обидеть город Н. не хотела, но за него обидно, - подводит итог Светлана.

Добавим, что противостояние Новосибирска и Красноярска длится много лет. Сложно сказать, когда оно началось. Но можем назвать, когда обострилось: на закрытии Универсиады -2019, когда Дмитрий Медведев, тогда еще премьер-министр РФ, назвал наш город столицей Сибири. Соцсети долго гудели, обсуждая это, а жители двух сибирских миллионников спорили, доказывая, что именно их город лучше и значимее.

Страница журнала РЖД, июньский номер Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

К слову, статус «столица Сибири» - неофициальный. Многие дают его тому городу, который им больше нравится. Так что сколько людей – столько и мнений. В июне этого года губернатор Новосибирской области в эфире местного телеканала выразит свое видение, почему Красноярск не может его получить.

Отдадим должное, что у города на Оби есть масса достоинств. В том числе здесь размещается крупнейший научный центр за Уралом. К тому же это центр Сибирского федерального округа. А еще в Новосибирске 1,6 миллиона человек населения и есть метр, а в Красноярске его пока нет.

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