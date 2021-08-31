Вся правда о красноярском метро: что происходит под землей и как скоро продолжится строительство

Что происходит под землей и как скоро продолжатся работы, рассказывает директор по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы давно ждут метро. Оно необходимо для миллионного города, чтобы решить две главные проблемы – транспортную и экологическую. Подземку начали строить еще 26 лет назад, но к сожалению, по ряду обстоятельств не завершили. Сегодня этот вопрос стоит на контроле правительства страны. Вопрос с финансированием практически решен, средства поступят в рамках национального проекта «Экология». Работа уже идет: откорректированный проект метро проходит госэкспертизу.

Корреспонденты «Комсомольской правды» спустились в подземку, чтобы своими глазами увидеть и представить, каким она будет через несколько лет, когда строительство будет завершено и по ней пойдут скоростные поезда. Вместе с директором Управления по строительству Красноярского метрополитена Игорем Ивановым. Он рассказал немало интересных фактов.

Будущая станция метро "Высотная" Фото: Мария ЛЕНЦ

Пару лет назад заговорили о китайской компании, которая хотела бы зайти в Красноярское метро. Казалось бы, местные метростроевцы должны насторожиться: иностранцы хотят забрать у них работу. Но нет, Игорь Иванов относится к этому с позитивом: «Чем быстрее мы построим метро, тем лучше». И поясняет, что у китайцев есть проходческие машины. И чем больше таких машин, тем больше тоннелей можно проходить одновременно. Взять пример Москвы, там ведь работают метростроевцы из Баку, Минска, Ташкента. И из Китая тоже. Кстати, 56 специалистов из Красноярска тоже уехали строить подземку в столице. Общими усилиями по 12 станций метрополитена в год у них выходит. Делайте выводы. В Красноярске работы хватит на всех – при условии, что генеральным подрядчиком будет один и, естественно, российский.

По планам завершить первую линию подземки планируется в 2025 году Фото: Мария ЛЕНЦ

По планам завершить первую ветку подземки планируется в 2025 году. Сначала необходимо провести испытание. Помните как Коммунальный мост (да и Октябрьский с Николаевским тоже), испытывали на прочность, выпустив 50 груженых самосвалов. Так и в метро – сначала по нему пустят рабочий поезд, пройдут испытания конструкций. А в 2025 году начнется перевозка пассажиров.

Общая стоимость первой линии метро достигает 112 миллиардов Фото: Мария ЛЕНЦ

Километр метрополитена при мелком заложении сооружения стоит 7,5 миллиардов рублей, это с учетом всех затрат (инженерный корпус, электродепо и т.д.) А глубокого заложения – 9,5 миллиардов. Это средняя стоимость, потому что состав грунта неоднородный: где-то проходческие работы просты, а где-то приходится принимать усилия и дополнительные меры. Таким образом, общая стоимость первой линии метро достигает 112 миллиардов.

Исторический кадр - первый ковш, 17 октября 1995 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По существующим нормативам, как только население города достигает миллионного рубежа, необходимо строить метрополитен. Это мировая практика. Красноярск в этом плане исключение, ведь решение строить здесь подземку приняли еще в 1986 году, когда здесь было далеко от миллиона. Учитывалось, в том числе, изменение климата в городе из-за пуска турбин Красноярской ГЭС. В 1989 году были начаты изыскания. А 17 октября 1995 года вынули первый ковш грунта. Первые годы при поддержке губернатора Валерия Зубова проходка тоннелей велась серьезными темпами. Но в 2010 году строительство остановилось полностью по причине недофинансирования. К настоящему времени пройдено около 4,5 км подземных тоннелей, стройка находится в стадии консервации.

Транспорт давно пора переводить под землю, а на поверхности дышать свежим воздухом, считает Игорь Иванов Фото: Мария ЛЕНЦ

Метрополитен – это не только самый быстрый городской общественный транспорт, но еще и самый комфортный, самый надежный. Ему не препятствуют пробки, он всегда ходит по расписанию. Плюс наши климатические условия: в мороз автобусы и трамваи часто выходят из строя, пассажиры ждут их на остановках по полчаса. А в метро – постоянная температура, чистота и порядок. А скорость! Обратите внимание, что проезд на автобусе от Высотной до Медуниверситета через центр города составляет в среднем 40 минут. А на метро это займет в 2,5 раза меньше.

План первой ветки красноярского метро Фото: Мария ЛЕНЦ

Изыскания сделаны на 9 станций. Первая, где будет находиться электродепо, это Высотная, далее через 2,2 км – станция Копылова. Затем через 2,3 км – станция Вокзальная. Затем – Площадь революции, Проспект Мира (напротив мэрии), Ленинская (в районе Качи), Красный Яр (вблизи Медуниверситета), Аэровокзальная. И заканчивается первая линия станцией Октябрьской (рядом с МВДЦ «Сибирь»). Протяженность первых шести станций – 9,76 км, общая протяженность первой линии – 12,6 км. На сегодня пройдено около 4,5 километров горных выработок.

Будущая станция метров "Копыловская" Фото: Мария ЛЕНЦ

Корректировка проекта завершается, на сегодня получено два положительных заключения госэкспертизы. Надеемся, что до конца года будут и остальные. При корректировке трассу подняли. Таким образом получили экономию на каждом километре около 1 миллиарда рублей. В первом проекте почти все станции были глубокого заложения со средней глубиной 60,5 метров: станция «Вокзальная» должна была находиться под землей на уровне 71 метров, «Площадь Революции» - 69 метр, а «Копылова» - 53 метра. Но за 30 лет технологии метростроения усовершенствовались. Средняя глубина залегания уменьшена до 25 метров.

При корректировке проекта линию подняли Фото: Мария ЛЕНЦ

Что такое метро мелкого заложения? В начале разрабатывается котлован, в нем монтируются конструкции станций метрополитена, а затем обратно засыпают грунтом. Во всем мире, и в Москве в том числе, строят таким способом. Он экономичен, практичен и, самое главное, строится в 2 раза быстрее. В Красноярске такой способ невозможен.

Специалисты отслеживают, что происходит в законсервированном тоннеле Фото: Мария ЛЕНЦ

Содержание недостроенного метрополитена обходится в сумму 77 миллионов рублей в год. Это затраты на работу вентиляционного оборудования, освещения, спуск-подъем рабочих, отслеживание деформации, технологическое сопровождение и другие.

Самый первый вагон в красноярском метро выглядит так Фото: Мария ЛЕНЦ

Перегон станций «Высотная» - «Копылова» составляет 2 222 метра. Минут 15 на рабочем поезде – и вот уже на месте. Дальше – пока закрытый забой. Над головой на высоте 53 метра перекресток Николаевского проспекта и Копылова. Наверху суета, снуют машины и автобусы. А здесь пока тишина. Чтобы полностью завершить перегон, необходимо пробить второй тоннель. Затем обустроить платформу шириной около 10 и длиной около 102 метра. Установить эскалаторы.

Метро решит главную проблему мегаполисов - скорость, надежность и нагрузку на экологию Фото: Мария ЛЕНЦ

Скоростной трамвай – неподходящий вариант для Красноярска. По причине плотной застройки и наличия объектов культурного наследия в центральной части города, узких центральных улиц, пересечения крупных магистралей (железная дорога), естественных преград (река Кача). И резкий континентальный климат. Скоростной трамвай не решит главные проблемы мегаполисов – скорость, надежность и улучшение экологической обстановки. Это может дать только метрополитен.