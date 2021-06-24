Губернатор Новосибирской области поделился мнением, почему Красноярск не может являться столицей Сибири

Много лет жители Новосибирска и Красноярска спорят, какой город является столицей Сибири Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал интервью программе «Вести Новосибирск». И почти час, пока что длилась встреча, шло интерактивное голосование «Считаете ли вы Новосибирск столицей Сибири». К концу результаты были такими: да – 738, нет – 401. В заключение Андрей Травников сам ответил на поставленный вопрос:

- Я пожелал бы прекратить споры, где находится столица Сибири. Вопрос провокационный, он всегда вызывает беспокойство у жителей Красноярска. Это как спорить, а где самая правильная историческая столица России – в Санкт-Петербурге или в Москве. Нужно вспомнить, что есть определенные признаки, которые убеждают нас в верности нашего мнения. Новосибирск – административный центр Сибирского федерального округа, самый крупный город за Уралом, самый быстрорастущий город за Уралом, признанный научный центр, крупнейший транспортный хаб. Этого, наверное, достаточно, чтобы себя успокоить и прекратить эти споры, где же настоящая столица Сибири.

В ответ на это красноярцы, как правило, выставляют свои аргументы: подумаешь, по документам столица, тут нужно смотреть по факту. Во-первых, Красноярск на 265 лет старше. Находится ближе к географическому центру Сибирского федерального округа. А еще Красноярский край – второй по величине регион России, в котором могут уместиться 13 Новосибирских областей. В Красноярском крае быстрые темпы развития экономики, на территории несколько крупнейших промышленных предприятий, а сам Красноярск растет никак не медленнее, чем Новосибирск. И транспортный хаб у нас не меньше: Транссиб, енисейский флот, а недавно «Аэрофлот» взял под свое «крыло» красноярский аэропорт.

Красноярск принимал Зимнюю универсиаду в 2019 году и именно на закрытии Универсиады Дмитрий Медведев, тогда еще премьер-министр РФ, назвал наш город столицей Сибири:

- К этому событию мы готовились почти шесть лет. Сделали все, чтобы гости и участники почувствовали тепло и гостеприимство России, нашли добрых и верных друзей. 11 незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями.

Вот такой спор идет между городами.