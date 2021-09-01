Точно в срок – от всей души: нефтяники сделали эвенкийским первоклашкам подарки к 1 сентября

Нефтяники сделали эвенкийским первоклашкам подарки к 1 сентября. Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаза»

Когда и где впервые в нашей стране прошла акция «Помоги пойти учиться», сходу сложно сказать. Но сегодня это стало хорошей традицией делать нужный подарок мальчишкам и девчонкам накануне начала учебного года.

Добрая идея провести акцию нашла активную поддержку и у работников компании «Славнефть-Красноярскнефтегаза». На собственные средства они приобрели все необходимое, чтобы порадовать эвенкийских первоклашек и настроить их на будущие «пятерки»: школьные рюкзаки и тетрадки, ручки и карандаши, то есть полный набор принадлежностей. Можно представить, как загорелись глаза у детворы, сколько раз они с восторгом пересматривали содержимое портфеля. Эмоции детей бесценны.

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» ведет разработку месторождений в Эвенкии, недалеко от села Байкит, где в основном проживают представители коренных малочисленных народов. Подрастающему поколению компания уделяет особое внимание.

Накануне 1 сентября все посылки были доставлены адресатам точно в срок, несмотря на то, что путь неблизкий. От Красноярска до Байкита только по прямой почти 700 километров, не говоря об отдаленных поселках.

Добавим, что к началу учебного года нефтяники привезли в свою подшефную школу в поселке Куюмба материалы для уроков труда и компьютер.

Работники «Славнефть-Красноярскнефтегаза» поддержали акция «Помоги пойти учиться». Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаза»

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