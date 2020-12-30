Тяжелая, высокопроходная вахтовка выдвинулась в путь затемно. Дорога предстоит непростая – от Байкита до небольшого поселка Куюмба около ста километров, причем по зимнику. Заснеженная тайга, две ледовых переправы (одна из них – через Подкаменную Тунгуску) и настолько морозный воздух, что порой слышно, как под шапками снега потрескивают деревья. Более 40 километров в час не разгонишься. Не подведи, машина! Ведь в кузове ценный груз – подарки ребятишкам к новому году от Деда Мороза. Они верят в него, ждут чуда.Накануне, загружая вахтовку, отправители еще раз проверили все по списку, чтобы ничего не пропустить. На месте новенькие, еще в упаковке, снегокаты, куклы, самолет-истребитель, волшебная лошадка пони со светящимися крыльями, велосипед, наборы «Лего», планшет… Такие незатейливые для нас, взрослых, вещи на самом деле принесут ребятишкам большую радость. Ведь они верят, что добрый Дедушка Мороз исполняет любые желания.«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Алексей. Я учусь в куюмбинской школе, у меня оценки 3,4,5. Я люблю школьные предметы: контрольные по математике, английский язык, потому что там интересно читать. Физ-ра, там мне нравятся упражнения. ИЗО – я люблю рисовать. Дорогой Дед Мороз, пожалуйста, подари мне вертолет на пульте управления. Желаю тебе счастья и здоровья. Алексей Барженаков, 3 класс».«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Артем, мне 10 лет. Я учусь в 4 классе. Подари мне, пожалуйста, квадрокоптер с камерой на пульте. Спасибо за подарок в прошлом году. До встречи зимой!!! Лапинов Артем».«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Анюта. Мне 9 лет. Я учусь в 3 классе. Я учусь хорошо. Мне очень нравится технология, физ-ра, ИЗО. У меня в семье 6 человек: папа с мамой, 2 сестры, 1 брат и я. Я люблю помогать папе и маме. Мне нравится помогать маме готовить, а с папой мы вместе играем. Я попрошу у вас ролики. Вы самый лучший. Дедушка Мороз, с Новым годом! Тахтобина Анна».И еще целая пачка таких вот писем от ребят из далекого эвенкийского поселка Куюмба. Ну как им отказать? У каждого ребенка в его жизни должен быть Дед Мороз. Вот уже второй год в роли новогоднего волшебника выступают сотрудники нефтедобывающего предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаз». По собственной инициативе они собирают деньги, потом закупают подарки. Увидеть в ответ искренние эмоции и улыбки – это ведь дорогого стоит.В прошлом году нефтяники не просто привезли подарки в далёкий поселок, но и выступили главными актерами новогоднего утренника – Дедом Морозом и Снегурочкой. К сожалению, в этом году пришлось внести коррективы – из-за коронавируса. Дело в том, что Куюмба – совсем маленький поселок, в котором живут всего полторы сотни человек. Пока на большой земле бушует эпидемия, гостям временно рекомендуют не приезжать. Но это не значит, что Деда Мороза не будет совсем.- Все будет, и Дед Мороз, и Снегурочка – мы уже придумали, как выйти из положения, - рассказывает директор школы Ирина Столбикова. – На этот раз мы справимся своими силами. Мероприятие будет проводить в два этапа, для дошколят и учеников начальных классов по отдельности, таково требование. К сожалению, для старших елки не будет. Но надеюсь, что через год ситуация стабилизируется, и мы снова увидим наших друзей-нефтяников у себя в гостях. Знаете, ребятишки ведь до сих пор вспоминают прошлогодний утренник. И загадки, и хороводы, и подарки. В этом году они начали готовиться еще в октябре. Писали письма Деду Морозу. Что-то обсуждали между собой, выбирали, что попросить. В ответ тоже готовили свои подарки – вышили кулончики из бисера. У нас даже висит календарь, они отрывают на нем каждый день листочки, считают, сколько дней остается до Нового года.Сегодня в Куюмбе 32 ребенка. Младшие ходят в детский сад и начальную школу, они здесь под одной крышей. А те, кто постарше, уезжают в интернат в Байкит и возвращаются домой на каникулах. С интернетом тут туго, поэтому они много времени проводят на улице. И на Новый год хотят получить снегокаты, санки, ролики. Еще просят то, чего здесь не купить: один мальчик в этом году попросил квадрокоптер с видеокамерой, другой – набор «Лего», третий – самолет-истребитель. Дети постарше хотят смартфоны или планшеты. А в прошлом году среди заказов Деду Морозу были бананы, зимой они в местном магазине «по цене золота».- Наш поселок небольшой, но самобытный, основан был 96 лет назад. Именно здесь была самая первая нефтяная вышка, сразу на окраине, - делится директор школы Ирина Столбикова. – Сегодня она уже не работает, а поселок нефтяников находится дальше в тайге. Но компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз», которая ведет разработку Куюмбинского месторождения – оно даже названо в честь нашего поселка – о нас не забывает. И это радует. Недавно они провели конкурс детского рисунка, посвященный годовщине запуска первой нефтяной вышки. За участие в нем ребята также получили подарки. И на 1 сентября они отмечали наших детей-выпускников. А если довольны ребятишки, то и мы, взрослые, благодарны тем, кто дарит им радость.