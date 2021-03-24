Ты – настоящий нефтяник, Артем: школьник из эвенкийского поселка загадал необычное желание

Восьмилетний Артем Будко загадал необычное желание. Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

О чем мечтают современные дети? Если кто-то считает, что лишь о новых гаджетах, гироскутерах или квадрокоптерах, то приглашаем в глубинку. За пределами больших городов ребятишки смотрят на мир через призму окружающей их реальности. И потому желания у них рождаются из того, с чем они сталкиваются каждый день. Они порой умеют удивить нас, взрослых.

Восьмилетний Артем Будко живет в эвенкийском селе Байкит, учится во втором классе. Общительный и любознательный мальчишка, как все его сверстники. Мама – учитель в школе. И однажды, когда Артем еще учился в первом классе, на перемене зашел в ее кабинет. На столе увидел новенькую спецодежду, которую носят сотрудники нефтедобывающей компании.

- Ух, ты! А она настоящая? А можно примерить? –у мальчишки глаза загорелись. Мама не смогла устоять перед просьбой сына, разрешила. И хоть оказался костюм великоват (ну как великоват – размеров на пятнадцать), Артем почувствовал себя в нем настоящим нефтяником. Рукава засучил, штаны подвернул и прошелся по маминому кабинету. Вот бы себе такой, чтобы по размеру был!

Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Добавим, что в Байките нефтяников уважают. Село - своего рода центр промышленных разработок Эвенкии, вокруг расположены уникальные нефтегазовые месторождения. В сотне километрах к югу – поселок Куюмба (по местным меркам – рукой подать), где нефть добывают буквально на окраине. Многие жители Байкита работают в компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз». А само предприятие 26 марта 2021 года, то есть через несколько дней, отмечает свой 20-летний юбилей.

Артему очень хотелось получить в подарок костюм нефтяника. Можно было, конечно, дождаться, пока вырастет, выучится и приедет работать на месторождение – и тогда ему выдадут новенькую спецовку. Но школьник решил не ждать так долго. Взял ручку, бумагу и с маминой помощью написал письмо – прямиком на адрес компании, в котором и рассказал о своей мечте.

«Я подумал, раз Дед Мороз всегда исполнял мои мечты, я решил написать ему письмо, где попросил в подарок в 2020 году такой же костюм, только моего размера и с каской. К сожалению, Дед Мороз не смог подарить мне костюм в 2020 году, так как фабрики на время закрыли. Но он дал обещание, что обязательно подарит мне костюм при первой возможности. На всякий случай я решил не ждать и попросить костюм у настоящих нефтяников. Он мне очень нужен!

Летом я очень люблю исследовать почву и добывать нефть. Я просил маму купить мне кирку, но в Байките она не продавалась. Тогда мама заказала ее в городе и подарила мне на день рождения.

Раньше нефть я добывал из земли и воды. И всю жизнь мечтал найти настоящую нефть. И моя мечта сбылась!!! Весной 2020 года я написал рассказ о нефтеразведке, это был конкурс от компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз». В ноябре пришли результаты и я оказался победителем, мне на сцене директор школы вручила настоящую нефть в колбе. Я был самый счастливый! Этот радостный день я запомню на всю жизнь».

Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

К своему рассказу Артем добавил и стихи:

- С детства хочу я нефтяником стать,

Нефть добывать, образцы изучать.

Форму такую же очень хочу…

Может, подарок я получу?

Деду Морозу письмо напишу,

Каску, ботинки себе попрошу…

Стану упорно предметы учить,

Надо ж профессию мне получить!

Физику, химию буду я знать,

Чтобы мне лучшим нефтяником стать!

Такое искреннее послание не осталось без ответа. По Артемкиным меркам сотрудники компании на швейной фабрике заказали спецодежду, самую настоящую, с логотипами и шевронами. И, конечно же, каску, без которой на производстве нельзя находиться. Мальчишка в восторге, что его желание исполнилось. И кто знает, может быть спустя еще 20 лет, именно Артем откроет в Эвенкии новое нефтяное месторождение.