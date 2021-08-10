В Сибири мать «сдавала» своих детей трех и пяти лет педофилу Фото: Мария ЛЕНЦ

Районный центр Ужур Красноярского края – крупный населенный пункт, социально благополучный, у людей есть работа, социальная сфера – магазины, школы администрация, почта – все. Но, наверное, подобные истории могут происходить где угодно. Страшно, что их можно предотвратить раньше – будь больше внимания ответственных служб.

В 2018 году жительница Ужура за 1 тысячу рублей несколько раз передавала своих детей 3-х и 5 лет 64-летнему знакомому, который совершал в их отношении, выражаясь сухим юридическим языком «насильственные действия сексуального характера». Объяснила свои действия тем, что ей не хватало на алкоголь. Одного из малышей педофил привез к своим друзьям 50 и 58 лет...

Обо всем стало известно, когда мать наконец лишили родительских прав за то, что та постоянно пила и постоянно оставляла детей одних. В дело вмешались следователи и выяснили, что творилось в «семье».

СК завел уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «торговля людьми».

Однако одному из фигурантов удалось избежать уголовного наказания. 50-летнего мужчину признали невменяемым:

- С учетом установленной невменяемости по результатам рассмотрения дела судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, - передают в СК по Красноярскому краю.

Остальные же получили реальные сроки. Мать детей проведет в колонии общего режима 17 лет. Ее 64-летний знакомый приговорен к 23 годам, 58-летний мужчина – к 12,5 годам.