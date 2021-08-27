Во время экстремального трюка якутянку переехала машина: видеооператор не остановил съемку

Фото: instagram.com/lara_troeva/

Лариса Троева из Якутии является одной из самых зрелищных артистов экстремального жанра в России. Она занимается экстримом уже более 30 лет и за это время успела установить несколько рекордов России. Один из них в 2011 году. Тогда Троева на 5 метров сдвинула теплоход «Демьян Бедный» своими волосами.

26 августа Лариса продемонстрировать еще три номера. И зрелище, надо сказать, получилось… слабонервным смотреть точно не стоит. По животу хрупкой женщины проехали мотоцикл, автомобиль и самолет. По очереди. Происходило все на подмосковном аэродроме «Новинки».

В назначенный час Лариса Троева вместе со своей командой приехала к аэродрому. Женщина без тени волнения на лице провела разминку, а затем началось.

Лариса легла на асфальт, на живот ей положили деревянную доску. Понятно, что доска по законам физики нивелирует воздействие тяжести, но все же – испытание серьезное, для простого человека оно смерти подобно.

Пустили мотоцикл... По задумке он должен был проехать по доске, но мотоциклист (что с ним?) «промахнулся». Съехал с доски и на полной скорости проехал по ногам артистки.

Все присутствующие были в шоке. Друзья Ларисы бросились к ней на помощь, но женщина заверила – с ней все в порядке. Казалось бы, тут и остановиться, не испытывать судьбу. Но нет.

Лариса настояла, чтобы шоу продолжалось. На этот раз по животу артистки должна была проехать машина. И снова ЧП! На этот раз, автомобиль проломил доску передним колесом, заднее прошлось по животу.

На этот раз шок был у всех присутствующих. Но Лариса вновь успокоила: «я ничего не почувствовала». Сама Лариса всем переживающим заявила, что пострадал только костюм. А все советы провериться отвергла: «Я себя знаю. Если что-то не так, я почувствую. Все в порядке».

Фото: instagram.com/lara_troeva/

И перешла к "финалочке". Последним испытанием тал небольшой самолет весом 750 кг. Поседевшая команда с замиранием сердца переживала эти несколько секунд, но здесь доска выдержала, и обошлось без эксцессов ("как он не улетел, зацепив экстремалку колесом", - шутили потом в соцсеях). Это испытание и вовсе не впечатлило экстремалку:

- В следующий раз хотела бы самолет потяжелее, - прокомментировала рекордсменка.

После выступления Лариса Троева спокойно отмечала свой успех за бокалом шампанского, подтвердив, что ничего не почувствовала, но без травм не обошлось, Лариса повредила палец на руке:

- Немного опух, ничего страшного, - заключила артистка.

Лариса Троева готова к дальнейшим успехам. Фото: instagram.com/lara_troeva/

И почивать на лаврах Лариса Троева не намерена. Никакого отдыха. Уже 27 августа она запланировала для себя тренировку. И не просто тренировку, а качание пресса 500 раз. Секрет Ларисы раскрыт. Теперь ясно, почему ей не страшны ни мотоциклы, ни автомобили, ни даже самолеты.

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