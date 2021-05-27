В Книге рекордов Гинесса признали рекорд красноярского атлета по подтягиваниям

Фото: Красспорт. Сделано во время рекорда в 2015 году

Красноярский спортсмен Николай Каклимов побил рекорд по количеству подтягиваний еще в марте 2021 года. За 6 часов атлет смог подтянуться 4098 раз. Невероятный результат! Это на 213 подтягиваний больше, чем у прошлого рекордсмена, представителя Чехии Яна Кареса.

- В последние пять минут какая-то тяжесть напала, а в общем подготовился я хорошо, за пять часов было 3500 раз, это на 45 раз больше, чем мой первый шестичасовой рекорд. На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует. Самочувствие хорошее, есть небольшая усталость, но в целом я очень доволен, - комментировал свое достижение спортсмен.

Рекорд Каклимова фиксировался на камеру и был отправлен в Книгу рекордов Гинесса. Ответа пришлось ждать долго, но он оказался положительным. Там насчитали 4096 подтягиваний, что не помешало утвердить новый мировой рекорд.

Фото: страница Николая Каклимова

Добавим, что для Каклимова это уже не первый рекорд. В свои 59 лет ему принадлежат рекорды в 12-часовом подтягивании (4989 раз) и 24-часовом (7345 раз).