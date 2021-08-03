«Можно еще и потяжелее»: пожарный из Красноярска Иннокентий Веселов сдвинул с места 65-тонный самолет и установил рекорд России Фото: Мария ЛЕНЦ

3 августа 2021 года в аэропорту Красноярск произошло, без преувеличения, историческое событие в мире спорта. Пожарный из Красноярска Иннокентий Веселов побил рекорд России по трек-пулу (перетягивание в специальной упряжке крупногабаритного транспорта).

Фото: Мария ЛЕНЦ

Иннокентий – чемпион России по силовому экстриму и мастер спорта по тяжелой атлетике, но задача у силача, так или иначе, стояла непростая. Ему предстояло улучшить предыдущий рекорд (9 июня 2021 года поставил Максим Гамецкий из Сургута, 40 тонн на 15 метров) на 25 тонн! А значит, сдвинуть с места 65 188 тонн на максимальное расстояние, причем, рекорд был бы засчитан, даже при условии, что Иннокентий сдвинет груз на несколько сантиметров. Что может быть таким тяжелым? Самолет!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Boeing 737-800 для установления рекорда предоставила компания NordStar. Длинна - 39 метров, размах крыльев – 34 метра, вместимость 180 человек (к слову, он приземлился в аэропорту за полчаса до старта).

Тросы, специальные крепления, специальная обувь для скалолазания, обеспечивающая сцепление с дорогой, старт: Иннокентий практически сразу сдвинул самолет, после чего внешне без особого труда дотянул многотонную махину до финиша. Сам рекордсмен признался, что мог бы сдвинуть и более тяжелую технику. Или два – самолета.

- По сложности это где-то на уровне 7,5-8 баллов из 10. Можно было и потяжелее. Думаю, чуть позже можно еще улучшить результат.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Иннокентий также добавил, что для него это был просто тяжелый снаряд. Тренировался рекордсмен на собственной машине. Ставил ее на буксир и тянул, что есть сил, но в быту применять силу, по собственному признанию, получается нечасто:

- Сила никогда не бывает лишней. Бывают моменты, когда сила нужна, и в быту, и на работе, но не так часто, условно перенести что-то тяжелое может любой. Вообще заниматься спортом начал в классе девятом. До этого даже подтянуться не мог. В какой-то момент понял, что надо что-то делать. И уже в 20 лет сдал норматив мастера спорта по тяжелой атлетике, после чего перешел в силовой экстрим. Жена во всем поддерживает, но сама занимается на любительском уровне: ходит в спортзал, поддерживает форму. Тяжести тягать она точно не будет, не женское это дело.

Но рекорд России – это еще не все. Вполне возможно, что Иннокентий побил и мировой рекорд (потребуется примерно месяц, чтобы сверить все данные). Об этом рассказал президент федерации силового экстрима Василий Грищенко:

- Сейчас мы зарегистрируем рекорд России. Но на этом работа не закончится. Мы проанализируем данные о мировых рекордах в трек-пуле. Не исключено, что Иннокентий побил и мировой рекорд. Тогда есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гинесса.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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