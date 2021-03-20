Спортсмен из Красноярского края установил новый мировой рекорд в пауэрлифтинге ФОТО: сайт AllPowerlifting.com

Спортсмен из Красноярского края установил новый мировой рекорд в пауэрлифтинге. Как сообщили в Крайспорте, Сергей Гладких по итогам состязаний, которые проходят в Екатеринбурге с 16 по 22 марта, не только побил лучший результат, им же установленный в 2019 году, но и взял «золото» национального чемпионата. А теперь обо всем по порядку.

Спортсмен Академии летних видов спорта Сергей Гладких выступал в весовой категории 66 килограммов на чемпионате России по пауэрлифтингу. Ранее спортсмен шесть раз становился победителем национального чемпионата. Последняя золотая медаль стала седьмой в копилке достижений атлета.

- Во время нынешних состязаний серьезную конкуренцию сибиряку составил 19-летний Илья Маричев из Обнинска. Сначала Маричев выиграл у Гладких жим, установив рекорд России (217,5 кг), а затем и тягу. Однако в приседании Сергей оказался сильнее и за счет этого смог победить. В общей сложности он поднял 830 килограммов. Этот результат и стал новым мировым рекордом, - прокомментировали в Крайспорте.

К слову, предыдущий мировой рекорд установил сам Гладких в 2019 году, подняв тогда в общей сложности 820 килограммов. Состязания проходили в Дубае. Атлет представлял Красноярский край и справился с возложенной на него миссией более чем достойно. Красноярец Сергей Гладких с суммой троеборья 820,0 (315,0+212,5+292,5) килограммов оказался сильнее всех в весовой категории 66 килограммов.

На состязаниях чемпионата России по пауэрлифтингу 2021 года Сергей Гладких присел со штангой весом 320 килограммов, поднял 215 килограммов в жиме и 295 килограммов в тяге. Его сопернику Илье Маричеву, чей общий результат был 822,5 килограмма (приседание – 305, жим – 217,5, тяга – 300), досталось почетное второе место.