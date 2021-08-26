«Одиноким предоставляется...»: как директор брачного агентства из Сибири своего сербского принца нашла

Наталья и Стевен в 2021 году Фото: из семейного архива

Помните, в «Одиноким предоставляется общежитие» героиня Натальи Гундаревой устраивала судьбы одиноких подруг? А потом и личное счастье, словно в награду, нашла! Сюжет легендарной советской киноленты повторился в жизни сибирячки Натальи Фаткулиной. Наталья, хозяйка брачного агентства, кого только не переженила. А вот самой не везло. До тех пор, пока...

Работа, будь она неладна

Наталья – человек открытый и позитивный. Рассказывает свою историю живо, с картинками, а между строк слышится: «так, девочки, мотайте на ус, что надо делать».

- После института я жила в Иркутске, работала бухгалтером в крупной ювелирной компании: день фактически ненормированный, в мой кабинет захаживал только узкий круг людей. Плюс охранники, но они не в счет. Одним словом, времени на личную жизнь днем не было. А ночные клубы я не люблю. Ты сидишь за столиком, ждешь, когда кто-то подойдет знакомиться. А потом оказывается, что «принцу» только бы ночь провести. Нет, тусовки не для меня.

Рисунок: Катерина МАРТИНОВИЧ

Наталья нырнула на сайты знакомств. А там женихов – видимо-невидимо. Главное, распознать, кто там с серьезными намерениями, а кто авантюрист. Осторожность никогда не помешает. Так девушка вычислила, что на сайтах много женатых, альфонсов и тех, кто фотошопится – старается выставить себя лучше, чем есть на самом деле. Нужно набраться терпения, сидеть и фильтровать. И если малосостоявшийся во всех смыслах мужчина строит из себя знойного красавца с миллионом на счетах, обман рано или поздно раскроется.

«Ну, давай, будем жениться»

Вскоре, казалось бы, повезло: познакомилась в интернете с москвичом. Замаячила перспектива серьезных отношений. Наталье 25, Сергею чуть больше. Он приглашает ее к себе на день рождения, чтобы поближе познакомиться, она берет билет и садится в самолет.

- Мы гуляли по Москве, он водил меня в театры, выставки, музеи. Сидим в театре на Таганке, и в антракте он делает мне предложение, - вспоминает Наталья со смехом. – Погодите завидовать. Я подумала, чего тянуть? Я хочу замуж – он хочет жениться. Он меня устраивает: окончил МГУ, работает в банке, прекрасно говорит по-английски, умный и в целом очень приятный. Я отвечаю: «Ну, давай, будем жениться». Подали заявление в ЗАГС. Я возвращаюсь домой, покупаю свадебное платье с фатой, затем возвращаюсь в Москву на свадьбу. И вот тут начинается...

До Мендельсона считанные дни, а Наталья понимает, что слишком активная свекровь (с которой предстояло жить в одной квартире) ее напрягает, везде вмешивается, командует, как генерал. Но это полбеды. Выяснилось, что у жениха немного того… путаница с ориентацией.

- И тут я узнаю, что мой избранник любит наряжаться в женские платья. Представляете, у него декоративной косметики больше, чем у меня. И еще женского нижнего белья, и платьев, и сорочек. Он мне все это показывает, словно хвастает, его это возбуждает. А я думаю: «Ничего себе я попала». Рассказала свекровке, она: «Ну и что? У нас с мужем секса в обед сто лет не было – но мы ведь живем. Что тебе не нравится?»

Подруги завидовали: будет жить в Москве – ух! Кольца куплены, ресторан заказан, гости приглашены, родные билеты на самолет купили. А Наталья запихивает в чемодан пышное свадебное платье, ноги в руки – и домой. Для нее это было непростое решение, но она ни разу не пожалела о своем бегстве. Несостоявшаяся свекровь, правда, обиделась. Пару лет назад нашла Наталью в соцсети.

- Пишет мне: «У Сережи все хорошо, у него ребенок родился, он квартиру купил». А я думаю, что если у твоего сына все хорошо, зачем ты меня-то нашла? Она на меня, видимо, до сих пор обижена. Но я не видела будущего с ним.

Кого только ни подсовывают

- А еще я работала в рекламном агентстве. Общалась с руководителями разных фирм. Они в основном женатые, а любовницей быть не для меня. Потому что чужой мужчина – это потеря времени. Мужики только врут, что разведутся. Киношный сценарий: «живу ради детей» или «жена болеет, не могу ее бросить». На самом деле все это обман. А твои года молодые проходят, ты теряешь время на того, который никогда твоим не будет.

Супер-мужчину на сайтах знакомства Наталья так и не нашла. И решила обратиться в брачное агентство. В анкете указала конкретно, какого спутника жизни она бы хотела: рост, возраст, образование. В принципе, все логично и практично. Но кого ей только не пытались подсунуть.

Один кандидат по телефону на встречу набивался, возраст скрывал, все повторял фразу «я душой молодой». На встречу приехал на крутой машине, а сам – метр с кепкой и лет 60. Наталье нужна семья, дети – а ему нет, у него свои дети уже взрослые, одного с ней возраста. К тому же жмот, еще на стадии ухаживания свою скупость показал.

- Я несколько раз попадала в неловкую ситуацию по вине агентства. Свахе надо было клиентов пристроить, так сказать, «некондиционных». Она давала мой телефон, кому ни попадя, а меня не предупреждала. Однажды мне звонит очередной кандидат и предлагает встретиться. А у меня уже горький опыт, я не заморачиваюсь и назначаю ему встречу в чебуречной возле моей работы. Сижу за столиком и вдруг заходит статусный, приятный мужчина. Мы с ним поговорили. Я спрашиваю: «Как проводите свободное время?». Он: «Да вот, на своем вертолете путешествую». На вертолете? Путешествует? А я его в это чебуречную!!! Мне было так неудобно. Он разочаровался и на вторую встречу уже не согласился.

Помоги себе сама

Подумала Наталья и решила сама создать брачное агентство. Учла ошибки других, как не надо работать, чтобы не разочаровывать людей. Дело пошло. Однако сама по-прежнему оставалась одинокой. Считала, что нетактично заводить свахе отношения с собственными клиентами. И даже купила себе обручальное кольцо – чтобы не спрашивали, замужем ли она. Зато у нее появилось много коллег в разных городах и даже странах. Им она разослала свою анкету. А вскоре получила взамен анкету одного серба.

- Это был 2015 год, мне уже 35. Его зовут Стеван, он на 2 года меня старше. Он меня быстро в оборот взял – мы часто общались по ватсапу или вайберу. Я думала, что он позовет меня к себе познакомиться. А он решил приехать сам, представляете. Убить двух зайцев: если вдруг у нас не сложится, он хотя бы страну посмотрит. Очень хотел побывать на красноярских «Столбах».

Принято, что для знакомства вживую мужчина приглашает женщину к себе, оплачивает ей дорогу и проживание в гостинице. Стеван на этом уже обжегся, к нему прилетала девушка, но у них не сложилось. Видимо, она думала: раз иностранец, значит, миллионер и живет в хоромах с золотой сантехникой. А оказался обычным менеджером в фирме. Это знак свыше: не для нее был мужчина.

- Я встречаю Стевана в аэропорту, он выходит. И тут у меня сердце екнуло. Думаю: мужчина ко мне за тысячи километров из Европы прилетел, из другой страны. Для меня это был поступок. Он приятный, симпатичный, грамотный, 4 иностранных языка знает, начитанный. По мне, так небедный жених: стабильная зарплата есть, жилье есть. Он пробыл в Красноярске неделю, мы с ним и на «Столбы» сходили. И вот гуляем по набережной. И он произносит: «Давай поженимся». Угадайте с одного раза, что я ответила?

Лучший муж и отец

По словам Натальи, сербы очень любят русских. Видимо, так исторически сложилось. У наших стран даже безвизовый режим.

Свадьба Натальи и Стевена, 2015 год Фото: из семейного архива

- Когда я приехала туда уже невестой, меня окружили все родственники Стевана, искренне были мне рады. Мне подарили кучу подарков. Свекровь у меня замечательная, я безумно рада, что она есть в моей жизни. Ей 81 год. Зовут ее Радинка. Она профессор, преподавала английский язык. Очень уравновешенная, тактичная. Не свекровь, а золото.

Там не нужно ждать месяц для регистрации брака, как в России. Для ЗАГСа нужны только паспорта, свидетельства о рождении и справка, что невеста не замужем. Через неделю сыграли свадьбу. К слову, сейчас у Натальи двойное гражданство, сербское и российское. И у трех детей тоже. У пары две дочери Юля и София и сын Йован.

Свадьба, 2015 год Фото: из семейного архива

- Стеван – замечательный отец. Когда ему сказала, что у нас будет ребенок, он был безумно счастлив. Я в то время еще не знала сербского, забеременела сразу после свадьбы. И он со мной везде, за ручку меня водил к врачу. Прошел со мной весь путь. У них там такая традиция: когда рождается ребенок, папа ведет всех друзей в ресторан отмечать. А потом, спустя какое-то время, устраиваются смотрины – туда все приходят с подарками. У Стевана, когда он стал отцом, даже самооценка повысилась.

Свадьба Натальи и Стевена, 2015 год Фото: из семейного архива

Первый год для молодой семьи был непростым. Наталья, не зная языка, часто совершала оплошности. Жили на одну зарплату Стевана, а он обычный менеджер в компании. Но родные помогали, поддерживали. А когда Наталья зарегистрировала свое брачное агентство и стала зарабатывать, с финансами все наладилось. И, кстати, в Сербии к деньгам бережно относятся, рассчитывают на свои заработки, а не берут кредиты.

И еще у сербов нет жилищного вопроса. Большинство получают дома или квартиры в наследство от родных, и сразу же заботятся о том, чтобы их детям наследство осталось. У Стевана несколько квартир, в том числе в столице. Но жить в Белграде семья не хочет, слишком уж шумно, это современный мегаполис с населением 1,4 миллиона человек. Они обосновались в городе Шабац, это в 90 км от Белграда. Спокойный и уютный, без автомобильных пробок, все в шаговой доступности. Провинциальный со всеми своими прелестями.

Свадьба Натальи и Стевена, 2015 год Фото: из семейного архива

- Это мои личные наблюдения, но мужчин в Сербии больше, чем женщин. К тому же их женщины стремятся переехать в Белград (это как у нас едут в Москву в поисках лучшей жизни). И рожать детей многие не хотят до 30 – 40 лет. А мужчины: работают, работают – проснулись, пора жениться. Зато к этому времени женихи тут с недвижимостью и сбережениями. То есть вполне себе завидные. И русских женщин любят, так что приезжайте!

Наталья и Стевен с детьми Фото: из семейного архива

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