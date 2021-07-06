Счастье мое луковое: как сибирячка Наташа превратила турецкого мачо в примерного семьянина

Наталья и Хасан Фото: из личного архива

Медовый месяц сибирячка Наталья Д. провела… на луковых полях в Турции. У родителей ее мужа Хасана, за которого она только что вышла, своя ферма, надо было помочь. Скажете, не повезло? Вовсе нет! Луковым оказалось не горе, а счастье: Наташа и Хасан живут в прочном браке уже 10 лет. Она – миловидная шатенка из Красноярска. Он – настоящий брутал: орлиный профиль, мощная харизма, все включено. Восточную сказку Наталье удалось сделать реальностью. Ради любви к ней знойный мачо превратился в примерного мужа и отца. Как по волшебству! Подробности – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Предыстория

О муже-иностранце и жизни за границей у моря никогда не мечтала, признается Наташа. Все складывалось, как у многих: в 20 лет расписалась с любимым парнем. Еще через год появился первенец. Алеша* (имя ребенка изменено по требованию закона – прим.ред) родился с ДЦП.

Наталья раньше Фото: из личного архива

- Мы почти все время проводили в больницах, не только красноярских. В одном из лучших московских реабилитационных центров лежали рядом со знаменитыми Зитой и Гитой. Однажды вернулись, я была так воодушевлена: сын наконец-то начал сидеть. А наш папа говорит, он устал. Разворачивается и уходит. Потом я узнала, у него уже была другая.

В 22 года Наташа осталась одна с «особенным» ребенком на руках. Работала торговым представителем, всю себя посвятила сыну. На личное не хватало ни времени, ни сил. Счастье, что рядом была мама, без нее бы не справилась.

«Только турка не привези!»

Без двух лет тридцать… На себе готова была поставить крест.

Сама не знает, что на нее нашло, но однажды решила: надо все менять! И поступила в институт туризма.

Как-то настроение было на нуле, подруга уговорила: «Сходим на собеседование на стажировку в Турцию?». И Наташа согласилась – за компанию.

- Я еще в школе жутко боялась отвечать у доски, бубнила монотонно. И что же сделала? Поехала работать гидом в Турцию! А как иначе чему-нибудь научиться? Через два месяца родители с сыночком провожали меня. И папа произнес сакраментальное: «Ты нам только турка не привези!».

Наталья в гостях в турецкой деревне (на фото вторая справа) Фото: из личного архива

Получается, напророчил. Первый раз за границей. Выйдя из аэропорта Анталии, ахнула: «Вот бы здесь жить, как теплооо!». А потом началось – обучение в пятизвездочном отеле Белека. Распределение – ей досталась Алания, потом перевод в Анталию. Там-то, в самом нетурецком городе Турции, говорит Наташа, все и произошло.

Аполлоны, на выход!

Понятно, симпатичная светловолосая девушка вниманием мужчин обделена не была. Но на все предложения отвечала «нет».

- Моя эрогенная зона – уши. Английского и турецкого не знала, а если не могу свободно общаться с человеком, то все. Даже внешне Аполлон интереса для меня не представляет. Папин наказ выполняла честно.

Наталья и дочка Фото: из личного архива

До того самого июньского вечера. Она жила в общежитии, позвонил начальник Саша, попросил спуститься за программой на завтра. Сбежала по лестнице, видит, рядом с Сашей сидит незнакомец. С маникюром, длинные волосы уложены, наверное, целой банкой геля. Еще мелькнула мысль: уж слишком ухоженный. Может, девушками не интересуется? Это и был Хасан. Начали разговаривать: «Ты откуда?», - спросил он. - Из Красноярска. Подумала, сейчас начнутся охи. А он тут же парировал: «Я там был в командировке». Достал телефон и показал фото на фоне часовни (той самой, с бумажной десятки). В первый раз проговорили часа два, не могли оторваться. Благо русским он владел в совершенстве.

Провожал, значит, женись

Как оказалось, Хасан тоже работал гидом, его комната была на другом этаже.

Хасан Фото: из личного архива

- Как ухаживал? Каждый раз ждал меня с работы в кафе, чтобы накормить нормальным ужином. Зарплата гидов слишком маленькая, а хотелось привезти что-то домой. Вот и заботился. Вместо тысячи слов, как говорится.

А на первом свиданье был курьез. Хасан не говорил, сколько ему лет. И на вопрос Наташи ответил вопросом: «А сколько дашь?». – Ну-у-у-у, лет 40? – протянула она. Надо было видеть его лицо. Человек зациклен на своей внешности, а тут ему запросто прибавили семь лет!

Хасан Фото: из личного архива

- Как он вообще после этого на мне женился?! - смеется Наташа. – Хасан был холостяком, по просьбе мамы ему подбирали несколько невест. Но он сказала всем твердое «нет». Одна даже обиделась, в школе он провожал ее пару раз до дома и теперь просто обязан был жениться.

Быстро выяснилось: маникюр и укладка нужны Хасану для работы в ювелирном магазине, нужно соответствовать. Они встречались два месяца – гуляли по городу, ходили на пляж, в рестораны. А потом мужчина потерял работу, засобирался в Стамбул по делам.

- Надо так надо, сказала я. И мы расстались. На тот момент не воспринимала наши отношения всерьез (с одной стороны, из-за его внешности, с другой, из-за его образа жизни – перекати-поле). Я знала, мы не можем быть вместе. Но вышло так, что расставались несколько раз. Думали, навсегда, но какая-то сила сводила нас вместе.

В Сибирь за любимой

Прошло две недели – ни одного звонка. А тут взял и объявился сам, примчался из Стамбула: «Мне тебя не хватает. Поедем со мной!». Что ж, в Наташе взыграл дух авантюризма: давай!

Старинные улочки, мечети, кафе с видом на Босфор, где они пили кофе… Это была восточная сказка. Но через несколько недель принцесса засобиралась: пора возвращаться домой, там родные, там ждет сын.

- Если ты не можешь остаться, я полечу с тобой, - отрезал он. – Буду искать работу, попробую полюбить твой город.

Хасан в Красноярске Фото: из личного архива

Слово сдержал. 17 октября они были в Красноярске. Сибирь встретила жениха морозом, а на нем - легкая курточка, ботинки и шапка на рыбьем меху.

- Денег у него на лишние траты не было, брать взаймы отказался. На второй день я поняла, Хасан здесь не жилец. Тот месяц, что он выдержал в Красноярске, передвигался перебежками и на машине. Честно пытался искать работу, но тут серьезно заболел, холод его доконал. А ведь еще даже зима не началась… После того, как болезнь была побеждена, Хасан купил билет обратно. Конечно, пытался уговорить поехать с ним, но в качестве кого? Ответить не мог, мнение его родителей было очень важным. Ну, и конечно, я не могла вот так взять и опять уехать.

«Он продаст тебя в рабство!»

Полгода разлуки, каждый день встречи в скайпе.

- И в один из мартовских дней он выдал: «Наташ, выходи за меня замуж!». - Шутишь? - Нет, я поговорил с родителями, они сказали, что не возражают! На экране появилась женщина в платке и мужчина лет 60 в черной шапочке. - Познакомься, это мои родители, они спрашивают, ты согласна? Глупо улыбаясь, я пролепетала на камеру: «Evet» («да» – прим.ред). Они разулыбались, сказали, очень рады и ждут, когда я приеду.

Что было дома! Отец кричал: Не смей, он продаст тебя в рабство!». Мама рыдала. Сдались лишь через месяц переговоров с Турцией. Но с условием: ребенок останется дома, в Красноярске. Ему надо учиться. Если все сложится, заберешь.

Жених-перекати-поле

И весной 2011-го Наташа полетела в новую жизнь, с вещами.

- Когда Хасан сделал мне предложение, я ему говорю: «Давай какое-то время вместе поживем, вдруг характерами не сойдемся?». Он так странно посмотрел: «Здесь тебе не Россия, просто так не живут, что о тебе моя семья подумает, если мы сразу не поженимся, твоей репутации конец, и я просто уже не смогу на тебе жениться, а только жить как с женщиной легкого поведения!». Тогда слова показались шоком. А сейчас многое встало на свои места.

Хасан и Наталья

Ведь Хасан из религиозной семьи, его родители – фермеры, держат свое хозяйство в деревне неподалеку от города Бурса. Выращивают на продажу лук-севок.

- У него два старших брата: один – профессор истории, другой – инженер на фабрике. А Хасан был как перекати-поле. До 33 лет жил один, исключительно в отелях, работал на разных работах. В ювелирке, на коже, продавал машины, летал 2-3 раза в месяц в командировки в Россию. Все что зарабатывал, спускал на красивую жизнь, отели, салоны красоты, гулянки. Но при этом обыл заботливым, веселым, легким в общении.

На перевоспитание в деревню

Как же красавец-мачо стал примерным семьянином? Помогла «ссылка» в деревню, куда он отправил себя сам – из любви к сибирячке Наташе.

- Когда я улетела в Россию, решил пожить в деревне. Полгода провел с родителями. Был без работы и денег. Читал намаз по пять раз в день, посещал мечеть. Звонил и все время повторял, как хочет создать семью именно со мной. Но (!) когда я приехала - это был ДРУГОЙ человек! Религиозный, ревнивый, бескомпромиссный – то есть не Хасан.

Сюрприз так сюрприз… Первым делом отправил в мусорный бак весь гардероб жены – «нескромно». Не пощадил даже купленную в кредит кожаную куртку. Потом повел в магазины для покрытых (религиозных) женщин и сам выбрал все новое, «приличное».

Хасан и Наталья. Начало романа Фото: Из личного архива

- Не могла одна выходить на улицу даже за продуктами, говорил, боялся, что я потеряюсь. Мои дни проходили в уборке, готовке и чтении книг. Каждый день меня выводили на прогулку (спасибо не на поводке). Когда я заикнулась, что хочу работать, Хасан заявил, женщины в его семье не работали никогда, и я не буду! Желание вернуться крепло с каждым днем.

Без страхов и упреков

Но сдаться – дело нехитрое. Почему бы не попробовать разобраться, решила Наташа. Потихоньку, шаг за шагом спрашивала, убеждала.

- И оказалось, все эти меры были связаны с его страхами, я тут была не причем. Покупая закрытую одежду, он пытался показать другим, что я скромная и порядочная. Не пуская меня одну на улицу, он боялся, скажут что-то плохое только потому, что я русская. На проработку страхов ушло много времени, но все получилось. Кстати, пережив потерю вещей, я начала действовать. И постепенно мои юбки становились все короче, а расцветки возвратились к прежней гамме. Теперь у меня два гардероба – для города и деревни (юбка в пол, закрытые руки). Но ничего критичного.

Целые поля радости

А через месяц после свадьбы – новый поворот. Молодую жену призвали… на полевые работы.

- Родители мужа (как и вся деревня) больше 50 лет занимаются выращиванием семенного лука. Пришло время прополки. А так как я уже член семьи, меня тоже привлекли. Городскую фифочку Наташу с остатками шелака и смутным представлением, что такое поля - в последний раз я была на картошке лет 15 назад. Надев принесенные мамой шаровары в цветочек, старую мужскую рубашку, платок, носки и сланцы, приготовилась к трудовым будням. Когда приехали на поле, у меня начал дергаться глаз оттого, что я не вижу, где у этого поля конец. Но делать нечего, вышла замуж за сына фермера, соответствуй. Все лето мы пололи и собирали лук на 10 гектарах.

Наталья на луковых полях Фото: из личного архива

… Ну а свадебное путешествие все же было. После прополки и покупки машины на подаренные деньги молодые уехали покорять турецкий «Олимп», гору Немрут. А с плантациями распростились… до следующего сезона.

- ОЧЕНЬ не хотела все это повторять, однако с годами мое отношение изменилось. Стало комфортно, и даже работа в полях приносит радость.

Если есть на полке пачка макарон

Да и прежнего мачо было не узнать. Сначала они жили в маленьком курортном городке Эрдеке, потом перебрались в Бурсу (поближе к родителям). Бывший прожигатель жизни устроился на фабрику, но там были перебои с зарплатой, потом ее вообще закрыли. А незадолго до того у них случилось пополнение – родилась долгожданная дочка Маша, Марьям.

- И пока муж четыре месяца искал работу в Бурсе, мы жили на одних макаронах и хлебе. Маша была искусственницей, а, значит, нужна смесь и памперсы. Он подрабатывал на стройке, таскал мешки с цементом, получая по 40 лир в день, все эти деньги уходили на смесь и памперсы, еще хватало на пачку макарон. Но, когда я спросила: «Чем я могу тебе помочь?», ответил «Просто будь рядом, это уже много!».

Наталья сейчас Фото: из личного архива

Конечно, было непросто. Поиски работы, зимы в холодных квартирах. Существование лишь на зарплату мужа: языка Наталья еще не знала, а кем тогда устроишься?

Но постепенно жизнь налаживалась: Хасан открыл свое дело, он держит склад детской одежды, жена начала помогать. Не сразу, но все пошло. И главное: Хасан оказался не только образцовым мужем, но и отцом.

- Отношение турецких пап к дочерям меня умиляет, они как коршуны над ними. Чувствую, женихам придется не сладко, пробить эту бронь будет, ох, как сложно!

Новое имя

Они вместе уже больше 10 лет, объехали все четыре моря в Турции, с апреля по октябрь стараются куда-то выбраться. На побережье, в горы, к античным городам… Постоянно летают в Красноярск – к сыну и родителям, принимают их у себя. (Брали паузу только из-за пандемии).

Папа и дочка. Первый день из больницы Фото: из личного архива

- Турция-страна контрастов, - делится Наталья. - Не перестаю удивляться, как сильно отличаются друг от друга местное население. Одни ходят в шортах, другие в хиджабах, одни пьют алкоголь, другие шарахаются от него, как от чумы, одни имеют хорошее образование, другие даже не умеют читать. Здесь нет каких-либо стандартов, все индивидуально.

… Я живу в районе, где половина семей религиозных, а в доме у нас нет ни одной непокрытой женщины, кроме меня. И… мне очень нравится. Кстати, с родителями мужа мы в прекрасных отношениях. Все давно поняли, что на меня где сядешь, там и вокзал, лучше ни в чем не ограничивать. Поэтому у нас в семье царит равноправие.

Правда, родственники мне дали новое имя Nadire. Наташа звучит для них почти матерно. Но, кроме родителей мужа, никому так называть себя в Турции не разрешаю!

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ИКРУ ГОТОВ ЕСТЬ ПОВАРЕШКАМИ

- Очень часто наши девочки, выйдя замуж за турка, вынуждены забыть про свою родную кухню, их мужья не едят ничего, кроме турецкой еды. Мне в этом плане повезло. Хасан с удовольствием уплетает все русские и не только блюда: пельмени, борщ, сало, селедку, блины, икру, драники, суши, колбасу и многое другое. Мне проще сказать, что он не любит (голубцы и тушеную капусту). Все остальное идет на ура! Но больше всего любит красную икру, готов есть ложками и даже поварешками.

Когда мы был в России у моих родителей, уж очень ему мамины соленые помидоры понравились: «Почему ваша дочь такие не умеет солить?». Вот пришлось срочно учиться, теперь делаю каждый год. Только бы его мама не узнала, как я мужика турецкого к русским традициям приучила!

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