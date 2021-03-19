Записать ребенка в 1 класс в Красноярске 2021: новые сроки, правила и возможности

Записать ребенка в 1 класс в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В текущем году порядок приема детей в школы несколько поменялся. Свою роль в этом сыграла и пандемия коронавируса. В связи с этим встал вопрос, как записать ребенка в 1 класс в Красноярске 2021.

Сроки

Обычно в Красноярске и крае прием документов в школу начинается с 1 февраля, однако в 2021 году эта процедура перенесена на 1 апреля. С этой даты заявления будут приниматься от родителей, проживающих в районе, закрепленном за школой, а также имеющих преимущества при зачислении. Принимать детей из таких семей будут до 30 июня 2021 года.

Если же семья за «школьным» участком не закреплена, то подавать заявку на прием школу родителям нужно с 6 июля до 5 сентября. Но ребенка примут, только если в учреждении остались свободные места.

Узнать о том, проживает ли семья на участке, закрепленном за школой, можно на сайте учреждения.

Льготные категории

- дети полицейских и военнослужащих;

- дети погибших полицейских и военнослужащих (умерших после увольнения до возраста выхода на пенсию);

Список документов

- заявление о приеме в школу;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- свидетельство о рождении будущего школьника;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания.

При необходимости:

- документ о родстве с ребенком;

- документ о полномочии законного представителя ребенка;

- подтверждение права находиться в РФ.

Как подать заявление:

Представители будущего первоклассника могут направить заявку следующими способами:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте или через сайт школы;

- через личный кабинет на портале Госуслуг;

- лично.

Дополнительно

Приказ о приеме ребенка в 1 класс должен быть подписан через 3 дня после подачи заявки. После этого представители школы сообщат родителям о приеме или отказе.

Добавим, что всю необходимую информацию можно уточнить непосредственно в школе, в которой будет учиться ребенок.

Нужно ли покупать ребенку учебники

Учебники должны выдаваться каждому ученику от школы бесплатно. Покупать их самим для ребенка не обязательно.