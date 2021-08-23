«Заплакала и давай нас целовать»: хозяева преодолели больше 3000 километров, чтобы найти пропавшую в грозу собаку

Фото: архив семьи

Маленькая, перепуганная, промокшая… Домашняя собачка по кличке Джесси пропала во время грозы на озере Белё в Хакасии, куда приехала на отдых семья Долгополовых из Красноярска. Это было в ночь с 10 на 11 августа. Чтобы спасти любимицу, хозяева развернули целую операцию: проехали больше 3000 километров (три раза из Красноярска и обратно, а еще по деревням). И спустя десять дней чудо произошло: Джесси нашлась! Как все было, «Комсомольской правде – Красноярск» рассказал глава семьи Игорь Долгополов.

Вырвалась из рук

Джесси всегда боялась грозы и фейерверков. Послушная, смышленая, но когда за окном грохот, от ужаса просто теряет голову. Если гроза застает на даче, мигом прячется под веранду, там и пережидает «апокалипсис».

На этот раз все получилось иначе. Гроза на Белё пришла мощная, загремело сразу с двух сторон. В этот момент Джесси была в домике вместе с семьей. Услышав угрожающие звуки, заметалась, стала проситься наружу. Чтобы успокоить, Игорь подхватил ее на руки. И совершил ошибку - сделал шаг за порог.

- Обнимал, держал крепко. Но она сумела выкрутиться из рук. А, оказавшись на земле, бросилась бежать – скрылась под домиком, там есть щель. Ну, думаю, схема привычная. Пересидит, а завтра все будет в порядке. Наутро просыпаемся, а ее нигде нет.

Чтобы отыскать ее, хозяева проехали больше 3 тысяч километров. Фото: архив семьи.

Кутенок с ладошку

- А для нас это не просто собака, это член семьи, - признается Игорь. - Как она тебя чувствует, прямо в душу заглядывает. Джесси семь лет, мне ее подарили на день рождения. Тогда у нас жил кот. А захотелось друга, собаку. И тут к друзьям на дачу прибился кутенок. Пушистый, как медвежонок, крохотный – с ладошку. Взял его на руки и понял: мое!

С тех пор они не разлучались. Столько пережили вместе. Даже попали в ДТП – им навстречу вылетел микроавтобус. Было лобовое столкновение, пострадал сын Игоря и собака. Он быстро оправился, а Джесси, можно сказать, врачи собирали: сделали две операции, но поставили на ноги. А тут такое…

Перебрали всех рыжиков

И хозяева кинулись на поиски. Игорь поднял местные чаты и группы, вплоть до барахолок. Везде разместил объявления: «Помогите найти собаку!». Распечатал листовки: жена раздавала их в центре поселка Шира, он развозил по окраинам, вручал прохожим, бабушкам, даже детям – почему нет? Объехал вокруг озера Белё, оставил свой номер телефона на всех базах отдыха.

- Мы искали два дня, но результатов это не дало. Ребятам надо было на работу, так что вернулись в Красноярск. Днем переделали дела, а вечером снова рванули в Хакасию.

О том, чтобы бросить Джесси, не было и мысли. Наоборот, не оставляли надежду: собака жива, она где-то их ждет. А, значит, нельзя сдаваться.

- Мы опять приехали в город. Оттуда обзвонил все базы, рассчитывал, что собака все-таки туда вернется, увы. И вдруг звонок: видели вашу питомицу в селе Шира, у заправки. Мы туда, глядим: да, похожа, но не наша. Потом опять звонят: рыжую собаку нашли сбитой на дороге. Но я сердцем чуял, не мое. Так мы «пересчитали» всех рыжиков в округе. Тогда я проехал по деревням, раздал объявления во всех магазинах, оставил ребятишкам, ну а вдруг? Создал мощную агентурную сеть, - улыбается Игорь.

Джесси - путешественница. Фото: архив семьи.

И… сработало. Вечером 21 августа раздался звонок: нашли вашу собачку! А у них как раз в этот день родилась внучка. Так что вышел двойной праздник.

Пушистая артистка

Как выяснилось, Джесси прибилась к ребятишкам в селе Джирим, это в 10-15 километрах от Белё. Они поиграли с ней, забрали домой, напоили деревенским молоком. А потом вспомнили: кто-то искал собаку, было объявление в месснджере. Не поленились, нашли номер, позвонили.

- Спрашивают у меня: «Она у вас дрессированная?». А Джесси как раз все команды выполняет, я сам ее учил. Она была, как пластилин, умница. У нас даже свои приколы. Спрашиваю ее в шутку: «Кто наглая рыжая морда?». И она тянет лапу: «Я!». Артистка, любит работать на публику. Мы дома еще шутим: она у нас с голоду не помрет. Как-то приехали гулять на остров Татышев, была без поводка. Видит, кто-то ест мороженое. Тогда уселась на задние лапы, а передними давай водить по воздуху, будто просит. Такой аншлаг был, невозможно было устоять: тут же накормили и мороженым, и пирожками. Добытчица!

Поняв, что это она, Джесси, Долгополовы тем же вечером помчались за ней. А это – на минуточку – больше 300 километров в одну сторону. Говорят, собака, как унюхала машину, увидела хозяев, завизжала, заплакала, давай их целовать. А после забралась в машину и проспала – до самого Красноярска. Испереживалась.

Трогательная встреча через 10 дней разлуки. Фото: архив семьи.

- Мы сразу заметили: на задней лапке у Джесси была повреждена одна фаланга пальца, образовался нарыв, свищ. То ли камнем перебило, то ли что… Поэтому, может, и не вернулась на базу. Я-то надеялся, что она придет в знакомое место. Вчера ей сделали операцию, уже идет на поправку. Но главное – она дома, с нами.

Знаете, за время поисков Джесси люди открылись мне с другой стороны. Кажется, такие суровые, а на самом деле – добрые, отзывчивые. Один организовал в соцсети рассылку среди жителей Шира. Звонит: нашел я твой собаку. Летим, а это не она, но тем не менее. В другой раз приезжаем в деревню, местные ребятишки к нам: «О, мы видели вашу Джесси!». Показывают, а там бульдог сидит. И его хозяин предлагает: «Да не переживайте! Хотите, я вам свою второю собаку подарю, пекинеса?!». – Нет, нам наша нужна.

… И Джесси нашлась. Ведь, когда друг в беде, расстояния не помеха, правда?

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