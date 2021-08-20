«Сама идти она не могла»: в Лесосибирске школьник спас пожилую женщину из горящей квартиры

В Лесосибирске школьник спас пожилую женщину из горящей квартиры. Фото: предоставлено министерством образования Красноярского края

Сегодня о 15-летнем ученике лицея № 15 говорят все жители Лесосибирска, ведь парень оказался настоящим героем. Среди комментариев в соцсетях ему пишут: «Молодец», «Настоящий мужчина растет», «Молодчага», «Герой». Сам Даниил Захаров скромничает, считает, что на его месте так поступил бы любой.

7 июня этого года подросток гулял по улицам родного города, когда заметил на балконе одной из многоэтажек дым. Сомнений не было, что там разгорается пожар, времени на раздумье нет. Даниил вызвал пожарных – это первое, что сейчас важно, чтобы спасатели-профессионалы как можно скорее приехали на место. Затем подбежал к двери подъезда, дернул: закрыто, тогда стал набить номера квартир на домофоне и просить жильцов открыть ему и самим поскорее спуститься на улицу.

Как только дверь открылась, он взлетел на нужный этаж и помог хозяйке квартиры эвакуироваться. Пожилая женщина ходила с трудом, Даниил вывел ее, вернулся в квартиру и занялся тушением огня. Все это занято считанные минуты, затем приехали пожарные, большой беды удалось избежать.

- Я вывел женщину из дома, и вернулся обратно, чтобы самостоятельно потушить пламя. До приезда пожарных пытался сам ликвидировать огонь, - рассказывает подросток. – Страха не было, было огромное желание помочь людям и не допустить распространения пожара. Тем более, что со своей будущей профессией я уже определился. Буду поступать в академию МЧС в Железногорске. Хочу стать спасателем.

В министерстве образования Красноярского края сообщили, что в рамках гражданско-патриотического проекта «Дети – герои» в Совете Федерации РФ ежегодно проводятся торжественные мероприятия по награждению и чествованию детей и подростков до 16 лет, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям. Им вручается медаль «За проявленное мужество». Даниил Захаров также будет представлен к этой награде. Соответствующие документы уже готовятся.

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