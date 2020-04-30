Цеплялся ручонками за ветки ивы. Подросток вытащил ребенка из ледяной реки

- Серега, он такой, - говорят друзья. – Если надо, всегда поможет. Без слов – как само собой. Это характер! Благодаря ему, девятиклассник Сергей Тушканов из села Тасеево Красноярского края стал героем (в том числе и соцсетей). Не побоялся шагнуть в ледяную воду, чтобы спасти тонущего ребенка.

В тот день, 27 апреля, вместе с тремя приятелями шел по улице Первый Бой. Это неподалеку от реки Усолка. Вдруг смотрит: какой-то мужчина остановил машину, мечется рядом, сигналит.

- Случилось что? – удивился подросток. А тот – машет руками: там ребенок тонет! Почему не полез в воду сам, непонятно. Может, растерялся или не умеет плавать. В тот момент разбирать было некогда.

Ведь у другого берега реки кто-то отчаянно барахтался, разглядел Сергей. Сам не заметил, как на бегу сбросив куртку, штаны, кроссовки, кинулся в воду.

Девятиклассник Сергей Тушканов (Тасеево, Красноярский край) рассказывает, как спас тонущего ребенка.Видео: газета "Сельский труженик".

Вспоминает, в первые моменты, как обожгло. Ледоход на Усолке был только две недели назад. Вода холоднющая, не успела прогреться. Могло и ногу свести, и сердце остановиться. Но ни о чем таком он не думал. Пятьдесят метров до противоположного берега отмахал за считанные секунды.

Река Усолка 13 апреля 2020 года, ледоход. Фото: издание "Сельский труженик".

А там бился в ледяной воде ребенок, совсем малыш, на вид года два. Судорожно цеплялся ручонками за ветки ивы, пытался выбраться. Плакал, кричал, но уже слабел. Казалось, вот-вот, и уйдет на дно.

- Я подхватил его, взял на руки, - рассказал парень корреспондентам «Енисея». – И он тут же затих, успокоился, прижался ко мне.

Река Усолка 27 апреля 2020 года, в день, когда все случилось. Фото: издание "Сельский труженик".

Как малыш оказался на берегу один, как свалился в воду, никто не видел. Понятно одно: если бы не Сергей, все могло бы закончиться совсем по-другому.

Подросток – а он продрог до костей – передал ребенка подоспевшим людям. Говорят, малыша тут же увезли в больницу, у него переохлаждение. Но главное – будет жить.

А Серегу один из очевидцев отпоил горячим чаем и проводил домой.

Когда в Тасеево узнали о поступке парня, он проснулся героем. На подарки ему сбросилось все село: купили велосипед, портативную колонку, микроволновку, цветы…

На подарки парню и его семье скинулись всем селом. Фото: издание "Сельский труженик".

- Это ведь не в первый раз, когда такое происходит, - поделилась мать девятиклассника Нина Тушканова. – Было дело: у соседей полыхнула крыша, а их самих не оказалось дома. Так он бросился тушить, закидывал огонь снегом. Тогда я и понял: мальчик мой вырос. Теперь он мужчина, опора.

За помощь при подготовке публикации благодарим газету «Сельский труженик» (Тасеевский район) и телеканал «Енисей».