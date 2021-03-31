«Еще чуть-чуть, и затянуло бы под лед»: девочка 15 минут тонула на глазах у взрослых, а из проруби ее спас школьник

Взрослые стояли и смотрели, а Саша пошел и сделал. Фото: архив семьи героя публикации.

Такое просто не укладывается в голове, но, увы, это правда. Шокирующий случай произошел в Красноярске: маленькая девочка 15 (!) минут тонула в проруби на глазах у прохожих. Но никто из взрослых так и не пришел к ней на помощь. Замерзающего ребенка спас… подросток, 16-летний Александр Клименко.

«Мама, я спас девочку!»

Как все было, рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» его мама, Юрате Армонайтите. В тот день, 29 марта, Саша возвращался домой со спортивной площадки, был на футболе. Открыл дверь и чуть ли не с порога огорошил: «Мама, я спас ребенка, вытащил из проруби!».

- Мы с мужем переглянулись и поначалу отнеслись к его словам с недоверием, - признается женщина. – Ведь, как рассказал сын, рядом было несколько мужчин, они снимали все на видео. А подошел и спас он, подросток. Может, просто видел, присутствовал?

Чтобы разобраться, прошерстили соцсети: возможно, всплывет видео? Связались с администрацией Свердловского района: принимали ли вызов? Спасали девочку? «Таких заявок в МЧС не поступало», был ответ.

- Но сын показал мне фото, на котором было четко видно девочку в проруби. Я посмотрела время, когда был сделан снимок – 15.06. Зашла на сайт, где выкладывают записи с камер, установленных в городе.

Взрослые снимали на видео

И… увиденное настолько шокировало, что есть смысл привести хронологию – поминутно.

14.55. Через пешеходный переход идут люди. Заходят на мост, замечают в проруби девочку лет 10. И останавливаются – на середине. Обычные с виду мужчины начинают суетиться. Чтобы помочь ребенку, не делают ни-че-го.

15.03. Совсем рядом (метрах в 100 от моста) на светофоре тормозят две пожарные машины. Они просто ехали мимо. Как видно, не на вызов, потому что спокойно простояли примерно две минуты, ожидая зеленый. Времени перебежать дорогу, попросить помощи у очевидцев предостаточно, но они все также бездействуют.

15.05. Пожарные машины уезжают. Свидетели того, как тонет девочка, все еще мечутся по улице. Время идет.

Очевидцы бездействуют. Фото: стоп-кадр krasmix.ru.

15.05. На камерах появляется Саша. Переходит дорогу, ступает на мост. Видит девочку, снимает ее на камеру. Спрашивает у мужчин: «Нужна помощь?». – Нет, мы ждем МЧС.

Не героизм, а норма

Другой бы, может, махнул рукой: рядом взрослые, все под контролем, что может стрястись? Но не он, не Саша.

- Он у нас очень самостоятельный, - улыбается мама. – Спортсмен, решения принимает быстро. К тому же добрый, человечный. Мимо чужой беды не пройдет никогда. Сколько котят, щенков приносил с улицы! Всех полечим, всех пристроим. И сейчас тоже. Но это не героизм, а норма. По-другому просто быть не могло.

Оценив ситуацию, парень кинулся на помощь. В считанные секунды обогнул мост, спустился к реке. В те дни было очень тепло, до +6-8 градусов. Лед весь в промоинах, везде вода.

- Я был в бутсах после тренировки, поэтому двигался не так быстро, как мог, - вспоминает Саша.

Промерзла и тихонько плакала

Тем не менее ступил на лед, не задумываясь. Шаг за шагом, прощупывая поверхность, добрался до девочки.

- Она была в воде по подмышки, - продолжает школьник. – Вымокла с ног до головы. Была у берега, но выбраться сама не сумела. Не могла и позвать на помощь, вся окоченела. Только тихонько плакала. Вцепилась в заледеневшую землю, стояла на камне.

Нужно понимать: течение в этом месте стремительное. Лед тонкий. Через реку никто не ходит, это опасно. Как там оказалась девочка, загадка. Как бы то ни было, она слабела на глазах. Еще немного, и затянуло бы под лед. Так что счет шел на секунды. И Саша успел.

Ухватил малышку за закоченевшую ручку и вытащил на берег. Она так перепугалась, что не могла ничего сказать. Только дрожала и плакала.

Малышка продержалась чудом

- Буквально недели две назад там неподалеку вырубали из реки замерзшего человека, - говорит Юрате. – Его просто затянуло под лед. Если бы девочка не удержалась на камне, тогда все…

Минут через десять – в 15.20 – подъехали спасатели, забрали ребенка, увезли домой, к родителям. А в сводки ЧП не попало.

- Бучу подняла я, - разводит руками Юрате. – Написала в фейсбуке. Это был пост не о сыне-герое, а крик возмущения. Ребенок тонул. За этим наблюдали двое мужчин с одной стороны моста, двое с другой, женщина и девушка на берегу. Как же так?! Если бы мне рассказали, я бы не поверила. Шок.

Узнав о случившемся, в полиции начали проверку. Мужчин, которые оставили ребенка в опасности, ищут. А Сашу собираются наградить – за неравнодушие и находчивость.

Мечта Саши - учиться в институте МЧС. Фото: архив семьи героя публикации.

- Оказался в нужное время в нужном месте, - говорит Юрате. – Все сошлось. Кстати, у сына была мечта – пойти в институт МЧС. Но для этого нужно окончить 11 классов. А он собирается уходить после девятого, выбирает, куда. Чтобы окончить 11 классов, надо исправлять оценки. Но, если бы он этим занимался, то не очутился в тот день на мосту, не спас бы ребенка. Получается, судьба.