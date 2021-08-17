«Смотрю, неживой лежит, дыхания нет»: подросток смог вытащить и откачать утонувшего в вездеходе ребенка

Пашу Голдобина наградили медалью за спасение двух тонущих детей. Фото: соцсети, ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

С виду обычный старшеклассник – смущенно улыбается, отводит глаза. А по факту – настоящий герой, без преувеличения. Ведь на счету у 17-летнего Паши Голдобина из Красноярского края две спасенных человеческих жизни. В августе 2019 года подросток и его отец сумели вытащить из затопленного вездехода и вернуть жизни маленьких пассажиров. Недавно Пашу наградили, вручили медаль «За спасение погибающих на водах».

В тот роковой день школьник и его отец отдыхали на берегу Енисея в деревне Колмогорово (это на севере края). И невольно стали свидетелями ЧП: прямо на их глазах поднимавшийся в горку вездеход покатился обратно. Водитель потерял управление, и тяжелая машина рухнула в реку.

Отец воспитал сына-героя. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

А там глухомань, телефон не ловит. Да если бы и ловил, дожидаться подмоги просто не было времени. Так что парень и его отец, Виктор Голдобин, не раздумывая прыгнули в воду. На дворе было лето, но она показалась обжигающе холодной – в тех местах Енисей не прогревается.

Первым смогли достать одного из мальчишек. Он почти не пострадал. Второму повезло меньше: ребенок провел под водой пару минут. И, когда его выволокли на берег, был уже без сознания.

- Смотрю, неживой лежит, дыхания нет, но глаза открытые, - вспоминает Паша. – И тогда я стал делать искусственное дыхание, как учили в школе.

Спустя два года награда, как говорится, нашла героя. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Раз-два-три – вдох! Раз-два-три - вдох! И тут мальчишка очнулся: захрипел, начал дышать. Спасен! Паша признается: в тот момент страха он не испытывал. Жутко стало только потом: а вдруг бы не получилось? Увы, водителя вездехода спасти уже не удалось – было слишком поздно.

… Как рассказали местные жители, Паша – из многодетной семьи. Так уж воспитан, привык помогать, брать на себя ответственность. Может быть, поэтому в нужный момент не растерялся, рискнул собой и спас малыша.

А сразу после происшествия Пашу наградили в полиции. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

За помощь при подготовке публикации благодарим телеканал «Енисей Информ ТВ».

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