Сходила за маслятами, называется: тувинские спасатели с помощью тепловизоров нашли в непроходимой тайге пропавшую женщину

В Туве в непроходимой тайге сутки искали пропавшую женщину. Стоп-кадр видео МЧС

- Здравствуйте, как вы?

- Нормально.

- Как самочувствие?

- Ничего. Ноги только болят, находилась за ночь, - женщина заметно устала, но старается бодриться. Еще бы – сутки провела в тайге без сна, без пищи. Одна. Холодно, страшно, комары злющие. Сходила, называется, за маслятами.

В минувший понедельник 16 августа жительница тувинской столицы Анна Никитенко вместе с мужем на машине отправились за грибами. «Козырное место» - в 30 километрах от Кызыла, в окрестностях лыжной станции «Тайга». Грибники туда в выходные, как в паломничество, ездят. А супруги выбрали будний день – меньше народу, как говорится, больше урожай. Предвкушали, как наберут молодых маслят полные корзины.

Для поисков привлекли беспилотник с тепловизором. Стоп-кадр видео МЧС

Место там красивое, гористое – лиственницы, сосны, кедры. Супруги углубились в лес, договорились, что к трем часам вернутся к машине, которую оставили у старой дороги (раньше по ней ездили из Кызыла в Абакан, пока не построили новую федеральную трассу). В назначенное время мужчина вышел, а женщина – нет. Он ее подождал, покричал. А потом набрал номер спасателей. Обратите внимание, что со связью в горах проблема – на дороге есть, а на склонах среди деревьев уже пропадает, так что муж принял верное решение. Иначе представьте – пошел бы искать супругу и сам бы заблудился.

- Наши спасатели уже знают, где в том районе теряются люди, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Дмитрий Крыж, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Республике Тыва. – Каждый год такое происходит. Только находим одного, снова сигнал на выезд: опять кто-то заблудился. Ребята иной раз даже отдыхать не успевают.

Местность сложная - горы, грязные ручьи. Стоп-кадр видео МЧС

Первой выехала группа Тувинского поисково-спасательного отряда. Оперативно загрузились в «Газель» и меньше чем через час были на месте. Искали до конца светового дня, но безрезультатно. К утру вызвали аэромобильную группировку ГУ МЧС республики. Необходима была техника и оборудование.

Тепловизор для тувинских спасателей – аппарат очень нужный, учитывая сложный горный рельеф и густую тайгу. Он фиксирует разницу температур, наиболее эффективно работает ночью и ранним утром. Представьте, что ночью в эти дни земля остывает до температуры примерно 10-12 градусов. А человек был и остается 36,6. И на мониторе тепловизора его силуэт высвечивается красным. Для тепловизора даже густые ветви деревьев не помеха. Обнаружили незадачливого грибника – дальше спасатели идут в указанный квадрат, забирать его.

Нашли грибницу к полудню следующего дня. Стоп-кадр видео МЧС

- Мы развиваем практику поиска с беспилотником, - поясняет Дмитрий Крыж. – Уже всю флору и фауну в этом районе изучил, Всех медведей, косуль и зайцев пересчитали. Хищники, к счастью, на сей раз близко к женщине не подходили. А в прошлом году, я тогда сам выезжал с поисковой группой, засветили с дрона медведицу с двумя медвежатами. Они от нас в 400 метрах топтались, а мы и не слышали.

В 6 часов утра спасатели вновь выдвинулись в лес. И к полудню поиски увенчались успехом. Женщина вышла на зов. Анна признается: всю ночь не спала – ходила, топталась на небольшом пространстве, потому что холодно было. Боялась, что если приляжет, замерзнет в своей трикотажной футболке. Ее вывели к мужу и передали из рук в руки. Так что история завершилась благополучно.

В тайге сотовая связь не ловит, спасатели работают с рацией. Стоп-кадр видео МЧС

Кстати, за день до этого случая в том же районе, но чуть севернее – на границе Тувы и Красноярского края – потерялся еще один грибник. 60-летний житель села Шивилиг вместе с женой отправились за дикоросами и разминулись. Женщина сообщила на телефон экстренной службы. Но местный житель оказался бывалым, он соорудил себе ночлег из лапника, переночевал, а на другой день его нашли.

Спасатели напоминают несколько простых истин для тех, кто отправляется в лес, которые помогут им выжить и дождаться помощи.

- Во-первых, лучше не ходить в одиночку, лучше с компанией. И всегда ставить в известность родных: куда направляетесь, с кем, когда планируете вернуться.

- Зарядите телефон и пополните баланс. Хотя сейчас на номера экстренной службы сейчас можно звонить даже без сим-карты или даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Набираете 112 и сообщаете, что произошло и где вы находитесь.

- Возьмите с собой обычный свисток (или любой предмет, издающий громкие звуки), одежда должна быть яркая – рыжая, красная, желтая (камуфляжка в лесу – не лучший вариант).

- Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.

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