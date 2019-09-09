«Кулачки сжал и трясется от холода»: подробности спасения 4-летнего Ильи Кобелева, потерявшегося в Красноярском крае

- Переодевай его, он мокрый весь. Где теплые вещи? – говорит спасатель, глядя, как с 4-летнего Илюши снимают промокший насквозь свитерок. Мальчик послушно позволяет раздеть себя, но его мысли заняты сейчас другим: он, не отрываясь, смотрит на большой румяный пирог с картошкой и сосиской. А когда ему протягиваю пирог, берет его крепко двумя руками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730491" frameborder="0"></iframe> Нашли потерявшегося в Ирбейском районе мальчика.

- Сейчас мы тебя оденем, согреем, подкрепишься. Чай горячий есть у кого-нибудь? – бодро продолжает спасатель.

Через пять минут Илюша уже сидит закутанный в тепле одеяло в объятиях Натальи Пеньковой (начальник отдела розыска УУР краевой полиции) в салоне машины. Сейчас им принесу из дома документы – и в Ирбей, в районную больницу, на обследование. Малыш почти сутки провел в холодном лесу.

Отправился в лес, за грибами

Деревня Березовка в Ирбейском районе – это три десятка домов на одной улочке, 70 жителей. Вокруг леса и болота. Сотовой связи нет. Местные жители собирают грибы и ягоды на продажу, тем и живут. 5 сентября около 17 часов отец Ильи отправился в лес за грибами. А мать осталась возиться с четырьмя детьми. Илюше, как самому старшему, мама поручила позаботиться о 3-летнем брате, они возились во дворе с игрушками. А сама зашла в дом, чтобы заняться двумя малышами.

- Я в доме была не больше получаса, - рассказывала потом мама поисковикам. – Вышла, а его нет во дворе. А второй что? Я его спрашиваю, но что он-то может объяснить? Кое-как поняла, что Илья пошел в лес за грибами.

Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Видимо, мальчуган очень хотел пойти с отцом, а тот его не взял. Поэтому решил догнать его. Обулся в резиновые сапожки. Запор на воротах открыть не смог, поэтому выбрал другой путь – через калитку в огороде.

Искали до поздней ночи и с раннего утра

Женщина едва-едва дождалась мужа из леса, выпалила: сын пропал. Тот сразу бросился звонить в полицию. Вскоре в Березовку начала съезжать полиция со всей округи, с разных городов и районов.

- Звонок о пропаже ребенка поступил нам ночью, - рассказывает руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина. – Звонили сразу из Главного управления угрозыска и дежурной части Ирбейского района, а следом из КГКУ «Спасатель». Трезво оцениваем обстановку. Принимаем решение выехать максимально рано утром совместно с остальным составом от МВД. Собираем оборудование – рации, навигаторы, дрон, квадроцикл, камеры подводного видения, прожектор для ночных поисков, фонари. От Красноярска до места – 230 километров. В 9 утра уже на месте. Первое, что поразило, огромное количество сотрудников полиции и грамотное управление поисками от МВД.

Ночь была очень холодной для сентября, а Илья ушел в кофточке, в спортивных штанах и резиновых сапожках. След от сапога нашли утром на тропинке, в километре от села. Обрадовались: значит, далеко не мог уйти. Сразу обозначился круг поиска.

Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В западне трех кочек

Родители предупредили, что Илюша – мальчик пугливый, очень боится шума и высокой травы, паникует, когда не видит перед собой дорогу. К тому же у него проблемы с речью и позвать на помощь не может.

Рассказывает старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю Николай Мокрушин:

- Там было болото. Со стороны посмотреть, там ровное поле большой травы. А на самом деле, когда я туда зашел, там высокие кочки высотой по колено, между которыми хлюпает вода. Прошел дождь. Я подумал: чего уж – все равно вымок, пройду еще посмотрю. Пока продирался через траву по кочкам, несколько раз спотыкался и падал. Думаю, мальчик услышал это характерное хлюпание и встал. И я увидел вровень с травой метрах в 15-20 его белое лицо. На лбу царапина, испуганный, замерзший – и смотрит на меня.

Николай окликнул ребенка: «Илья, не бойся, я тебя не обижу, я за тобой пришел». А сам пробирается к нему. Приблизился, видит – ребенок провалился между тремя кочками, выбраться не может. Одежда на нем мокрая. Кулачки сжал, трясется весь, глаза от страха большие. Николай поднял его на руки. Илья прижался к нему. Стали выходить осторожно. С драгоценной ношей нельзя падать.

Пригнали вышку, наладили связь. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".

- Когда уже увидели на берегу машину МЧС, Илья выразил первую эмоцию – протянул в ее сторону руку: «би-би». Спасатель из машины выскочил сразу с курткой, несется ко мне. Мы мальчика закутали в этот пуховик. Признаюсь, мне потом эта картина, где я увидел мальчика среди болота, два дня перед глазами стояла.

Послесловие

Илюша нашелся! . Видео: следком России.

Каждый раз, когда в лесу пропадают люди, переживаешь за них: в лесу столько опасностей подстерегает на каждом шагу. А если это ребенок, градус переживаний поднимается в разы – ребенок ведь совершенно не может о себе позаботиться и защитить себя, ему страшно и холодно. Каждый раз, когда приходят новости о пропаже ребенка в лесу, на его поиски поднимаются сотни людей. Чем больше отряд поисковиков, тем больше шансов быстрее найти малыша. И еще тысячи людей из разных сел и городов следят за новостями из новостей и социальных сетей и переживают: «Поскорее найдись, малыш». Эта история закончилась хорошо.

- Я очень часто слышу по другим регионам: нет организации поиска, нет совместных решений, не хватает оборудования и т.д. Красноярский край – это, наверно особенный регион! Именно слаженность и организация поисковых мероприятий всех принимающих участие в поисках ( и не только на конкретном поиске ребенка ) дает необходимый результат – успели, спасли, найден, жив, - говорит Оксана Василишина.

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