Грибник заблудился в тайге с верным псом, провел там три недели и выжил благодаря заботе о друге

22 Окт. 14:40 2018-10-23T09:40:08+03:00

Виктор с Тором незадолго до исчезновения (слева)... и спустя три недели после блуждания по тайге (справа) Фото: из семейного архива

Виктор Виноградов спасал собаку от медведя, делил с ней еду и последние километры нес на руках

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Осунулся, похудел на 16 килограммов, оброс, но… живой. После трех недель скитаний по тайге. Невероятная история произошла под Красноярском. В самом начале октября 66-летний Виктор Виноградов (по профессии – инженер, работает на закрытом предприятии) ушел в тайгу и заблудился. Ориентировки на него были размещены во всех соцсетях поисковиков:

«Виноградов Виктор Алексеевич. Видели 3 октября в поселке Подгорный. Плотного телосложения, больные ноги. Был вместе с собакой, кличка Тор. Всем, кому известно местонахождение пропавшего, просим сообщить в полицию или волонтерам».

В поисках мужчины и его питомца участвовали сотни человек. Фото: Лиза Алерт

Полиция, спасатели, родные и волонтеры, сменяя друг друга, вели поиск с раннего утра до поздней ночи. Прошли 124 километра тайги, поднимали коптеры с тепловизором и видеокамерой, прошерстили лес на квадроциклах, водолазы обследовали озеро в Подгорном. Квадрат за квадратом – бесполезно.

Хватились через несколько дней

Эти дни родные мужчины вспоминают как настоящий ад. На самом деле, говорит дочка, Татьяна, отец пропал не 3, а 2 октября. Заявление в полицию подали 6-го.

- Мы были в диком состоянии, - вспоминает девушка. – Перебирали все возможные версии. Не исключали несчастный случай – встречу с медведем или криминал. Что произошло? Мама и папа живут в поселке Подгорный, здесь же – в садоводческом обществе «Рассвет» - у них дача. Отец взял отпуск, поселился там, чтобы подладить домик. Вместе с собакой, Тором, они неразлучны. Тору три года, его мне покупали, но так вышло, что хозяина он признал в отце. Папа не просто им занимался, кормил-выгуливал - на выставки везде возил.

Псу по кличке Тор три года, его привезли из питомника в Москве.Фото: из семейного архива

Когда телефон стал недоступен, мы поначалу не волновались. Папа периодически теряет аппараты, не заряжает их. Но через несколько дней забили тревогу. Приехали на дачу, его там нет. Оказалось, отец пропал.

- 13-го числа был последний день, когда шли масштабные работы, - рассказала руководитель группы «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина. – Признаюсь, надежды найти человека живым уже было мало. Нам позвонили через неделю: Виктор Алексеевич сам вышел к людям. И Тор с ним!

Виктор Виноградов три недели скитался по тайге и выжилФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Спасались вместе от медведицы

Сейчас мужчина в больнице, он еще очень слаб. У него обезвоживание, пережил такое потрясение. Но кое-что смог рассказать:

- Пошел в лес посмотреть грибы. В Подгорном есть такое место – развилка. От поселка оно далеко. Но там бывает много лисичек. Вот и отправился глянуть...

По словам Виктора Алексеевича, день был пасмурный, но довольно теплый. Тем более задерживаться в лесу надолго он не планировал. Поэтому надел ветровку, футболку, спортивные штаны и обычные туфли. Думал, скоро вернется. Телефон с собой взял, но зарядку не проверил.

Прочесали 124 километра леса. Фото: поисково-спасательная группа Сибирь

Лес знал хорошо. Обычно ориентировался по солнцу. Но как назло, в первый день оно скрылось за тучами, вот и сбился, перепутал, где север и юг, заблудился. Это было уже за ЛЭП, линию он прошел.

- Тем более начался листопад, все вокруг пестрое. В какой-то момент не понял, где нахожусь. Стал плутать. А с собой у меня не было ничего. Кроме пакета, нескольких спичек и собаки. Даже ножа не было. Ну что делать?

Виктор собрался, пошел вдоль ручья. Там они практически в каждом распадке. Шел весь световой день. Но останавливаться у ручья на ночь не стал – очень сыро.

- Поэтому поднялись на гору. В первую ночь и потом строил шалаши из пихты. Там мы с Тором и спали, жались друг к другу. Становилось легче: все рядом кто-то свой. Что ели? Собирал рябину, ее сейчас в лесу много, кедровые орехи, сосновую смолу. Тору тоже приходилось жевать рябину…

Днем товарищи по несчастью старались идти, но там гористая местность, было тяжело. Чтобы себя подбодрить, Виктор пел песню «Главное, ребята, сердцем не стареть». Говорит, помогало.

СИЛА НАДЕЖДЫ. Видео: Время местное.Виктор Виноградов рассказал, как выжил в тайге 18 дней

Как-то они увидели вдали медведицу с медвежонком.

- Я испугался, и за себя, за Тора. Кинулся на него, прикрыл собой, зажал пасть. Если бы он подал голос, медведица разорвала бы его, а потом и до меня бы добралась. Но обошлось.

В один из дней – сбился со счета – путешественники наткнулись на охотничью избушку. Там было растительное масло (неполная литровая бутылка), спички, керосинка. Виктор с Тором в первый раз нормально поспали, согрелись, растопили печку. Тор терял силы – надо было его поддержать.

- Я нашел 5-литровую банку, плеснул туда масло – получилась ловушка. Мыши шли на запах, я их ловил и жарил на печке – для Тора. Сам не ел. Голод сильный, но пересилить себя не смог. Но надо было идти дальше. Я понимал, что нас искали. Масло взяли с собой. Пили потом по ложке.

Виктор работает инженером на закрытом предприятии.Фото: из семейного архива

Потом плохо все помню. Была еще одна избушка, мы пробыли в ней несколько дней. Опять пошли.

В последний день Тор ослаб так, что не смог идти. Виктор взял его на руки и понес. Да, говорит, ноги болели. Но что было делать?

Сколько они прошли, как долго были в тайге, Виктор не знает. Потерял счет дням и ночам. И вдруг он услышал какой-то звук, сигнал машины. Люди! Рабочие на тракторе. Оказалось, он у поселка Кускун, по прямой от его дачи – 25 километров. А сколько находил, петляя, не посчитать. Времени прошло - три недели! Первым делом путников накормили. Виктор попросил телефон, позвонил жене. Она с сыном подъехала почти сразу… Виктора даже не успели вывезти из леса.

Второй день рождения

- Когда узнали, что отец жив, ощущения были – не передать, - говорит дочь спасшегося. - В первый вечер «сдаваться» медикам отказался категорически. Зачем, если жена – врач? А потом стало понятно: без помощи не обойтись.

- После такого случая он стал верующим, - рассказывает Татьяна. - Очень много людей за него молились, ставили свечки. Теперь 21 октября он будет праздновать как свой день рождения – главный.

Виктор и его пес Тор после трех недель в тайге.Фото: из семейного архива

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему он не шел по реке или вдоль ЛЭП?

Эти правила мы знаем со школы: заблудился – или по ручью или вдоль ЛЭП, если ее встретил – непременно выйдешь к людям, к жилью. Суда по картам, на местности, где блудил наш герой, – две линии электропередачи, множество ручьев и мелких речек. Почему же он не выбрал этот путь, а кружил по тайге, да еще и забирался на гору, растрачивая силы, которых оставалось все меньше? Поисковики говорят – оказавшись в экстремальной ситуации, люди теряются очень часто. Пытаются выйти быстрее, им кажется, вот-вот найдут короткий путь, дорогу к дому. По реке же, особенно если она петляет, можно идти очень долго.

- На перевал он поднялся, чтобы согреться, там сухо, в низинах уже сейчас, осенью, очень холодно и сыро, - объясняет Оксана Василишина. - И чтобы сориентироваться, где он, но это ему не удавалось. Кстати, там вообще очень много перевалов. Где он, на каком - не понятно. Он же не лесник. И тут солнце скрылось. Он, видимо, ушел совсем в другом направлении. Ну а потом «кружился», скорее всего, попал на речку Тартат и по ней смог выйти к Кускуну.

КСТАТИ

Почему собака не вывела хозяина к людям?

Лариса Абрамова, заводчица бультерьеров с 7-летним стажем:

- Поймите, собака собаке рознь. У меня была собака, что приходила из тайги за 18 километров. Но так поступит далеко не каждая

Тут все индивидуально. Если говорить в целом, бультерьеры - «хвостики», охранники из них никудышные. Это собака-компаньон.

Самого Тора я знаю, выставлялись в одном ринге. Он привезен из известного питомника Москвы. Сам, возможно, и пришел бы домой. Порода очень хорошая, с мозгами.

Но тут он был с хозяином. Ориентирован на человека. Они всегда были вместе. Так что, когда оказались в лесу, оставить своего человека собака не смогла.

Мог ли человек спастись, потому что рядом был его пес?

Николай Рычков, психотерапевт:

- Собака всегда считается приоритетным другом. Если хозяин привязан к животному, оно воспринимается как близкое существо, человек нацеливается на то, чтобы сохранить ему жизнь любой ценой.

А когда начинает больше заботиться о питомце, не так тяжело становится переносить лишения – голод, холод, страх.

Получается, сознание человека несколько изменено, все мысли о том, что будет с его лучшим другом. А не с ним самим. И тогда все его инстинкты, в том числе выживания, включаются. Нет дополнительных сомнений, предубеждений. Он берет и делает. И спасаются оба.