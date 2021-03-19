«Не ел семь дней»: пропавший в Туве парень неделю бродил по тайге и разговаривал со спасателями по телефону

Найденному парню растирают ногу местные жители Фото: vk.com/karaool

В Республике Тува нашелся 20-летний парень, пропавший еще 11 марта. Местный житель выехал на лошади из села Аржаан Пий-Хемского района в село Ээрбек, но заблудился где-то в таёжной местности. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МЧС, у него был с собой сотовый телефон, по которому он смог дозвониться в службу спасения по номеру 112.

Парень приблизительно описал своё местонахождение и выключил мобильник, чтобы сохранить заряд батареи. Сотрудники МЧС и другие региональные подразделения спасателей бросились на помощь, но найти потерявшегося не смогли.

Спасательная операция продолжалась более 7 суток, за это время потерявшийся еще несколько раз смог связаться с внешним миром по номеру 112. Он пытался всеми силами помочь поисковой группе его найти, рассказывал, что его окружает, как далеко и в какую сторону он идет.

Парня искали на снегоходах, при помощи беспилотников с тепловизорами, подключили авиацию, но результата это не принесло. В конечном итоге, местный сам вышел к одной из чабанских стоянок в Туве, вновь позвонил на 112 и сообщил, где находится. Туда тут же отправили спасателей.

Состояние у пропавшего довольно тяжелое – он не ел больше 7 суток и сильно отморозил ногу. Местного жителя доставили в Республиканскую больницу для оказания медицинской помощи.

Пока подробности выживания в таёжной местности «Комсомольской правде»-Красноярск неизвестны. Тувинцу требуется восстановление и длительный отдых после пережитого. Но как только состояние здоровья пропавшего парня позволит пообщаться с нашим корреспондентом, мы обязательно вернёмся к этой истории.

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