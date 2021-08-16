Ни единой пылинки и много цветов: как выглядит могила жены Петра Пимашкова спустя 13 лет после смерти Фото: Юлия КОВАЛЬ

12 августа 2021 года в Сочи скончался второй мэр Красноярска в новой российской истории Петр Пимашков. Мы вспоминали его достижения на посту главы города. Прощание с Петром Ивановичем пройдет 17 августа, он будет похоронен на Аллее славы кладбища Бадалык, рядом со своей супругой – Людмилой. Он пережил любимую на 13 лет.

Людмила Пимашкова ушла очень рано, в 54 года. То был холодный декабрь 2008 года. Супруга самого популярного мэра Красноярска больше года боролась со смертельной болезнью, но не помогли, ни лечение, ни поддержка мужа. В итоге 17 декабря 2008 года не стало известной общественницы и благотворительницы. Спустя пару дней красноярцы обсуждали, как Петр Иванович, обычно позитивный и улыбчивый, без шапки в 25-градусный мороз стоял над могилой жены, едва сдерживая слезы.

Петр и Людмила Пимашковы были вместе более 30 лет. Познакомились и поженились молодые люди в Красноярске в 1973 году, будущему мэру тогда было 25, а его избраннице 19 лет. По словам людей близких семье, за 35 лет брака их любовь не потускнела ни на тон. Уже будучи первой леди города, Людмила Пимашкова всячески помогала мужу в работе, а их семейный союз был примером безграничной любви и верности для красноярцев.

На похоронах присутствовало более тысячи человек. С Петром Ивановичем скорбели все: коллеги, друзья и простые красноярцы. Доброе слово о Людмиле Пимашковой высказывали все, среди них на тот момент советник губернатора Вера Оськина, журналист и политик Алексей Клешко (о том как выглядит могила легеднарного журналиста мы писали ранее), скрипачка Римма Бенюмова. И говорили о ней не как о «жене Петра Пимашкова», а как о Людмиле Пимашковой – независимом и самостоятельном человеке, сделавшем для города немало.

За почти 13 лет могила Людмилы Пимашковой почти не изменилась. Вокруг – ни пылинки, никакой грязи даже, несмотря на недавний дождь. Лишней травы также нет. Видно, что за могилой ухаживают и бывают здесь регулярно. Никто не забыт, ничто не забыто.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Роскоши также немного. Серый гранит, никаких надписей. Все максимально просто и строго – на лицевой стороне только фамилия, имя, отчество и даты. А перед памятником цветы – искусственные, но видно, что их меняют. Кажется, что время здесь застыло.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Вскоре на этом месте появится еще одна могила. Петр Пимашков завещал похоронить его рядом с женой.

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