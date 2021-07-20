Завещание исполнено: как сейчас выглядит могила Алексея Клешко

К памятнику ведет своя тропинка: как выглядит могила Алексея Клешко Фото: Мария ЛЕНЦ

Новость о смерти Алексея Клешко прогремела, как гром среди ясного неба. Тело легенды красноярской журналистики было обнаружено утром 19 ноября 2018 года рядом с его домом. Причина смерти – падение с высоты. Успешный и амбициозный человек, с большими планами на будущее, который сделал многое, но многое не успел, ушел внезапно.

Дом Алексея Клешко Фото: Мария ЛЕНЦ

Незадолго до трагических событий в жизни Алексея Клешко было немало бед: он тосковал по матери, которая скончалась двумя годами ранее, были личные проблемы, профессиональные противоречия и внутренние разногласия. Похоронен Алексей Михайлович на Шинном кладбище, на семейной могиле.

Мы отправились на погост посмотреть, как выглядит могила Алексея Клешко спустя 2,5 года после его смерти.

Лабиринт

Вход на Шинное кладбище Фото: Вадим МАЦНЕВ

Подъезжаем к кладбищу, на входе - сотни развешанных венков, десятки ритуальных агентств и, несмотря на будний день, на парковке достаточно много машин.

На входе карта кладбища, около 30 секторов, на первый взгляд все предельно понятно, где искать. Да и на КПП, работники кладбища предельно четко указали, куда идти и как.

Карта Шинного кладбища Фото: Вадим МАЦНЕВ

Изначально планировали управиться за 15 минут. Но кто бы знал…

На центральной аллее - роскошные высокие памятники из мрамора, перемежаются со скромными заброшенными могилами, где-то все заросло, где-то мусорные свалки, а вокруг – никого и тишина. Удивительно, машин рядом много, а на территории – ни души, только ворчание ворон и писк комаров.

Уже через 10 минут стало понятно, что быстро не справиться. Десятки поворотов – один сменяется другим, множество секторов, как они граничат между собой известно только составителю карты – непонятно, голова идет кругом.

Путь к могиле Фото: Вадим МАЦНЕВ

А еще дороги - гравийка сменяется асфальтом и наоборот. И даже сам не замечаешь, когда началась новая дорога, а старая закончилась. Возникает ощущение, словно ты в лабиринте. Вокруг все одно - дороги-могилы, дороги-могилы и тишина, разрываемая карканьем ворон.

Пытаемся у кого-нибудь узнать дорогу. У первого человека, который попался нам на пути спрашиваем не подскажите, где могила Алексея Клешко? «Конечно, подскажу», - отвечает женщина, не то посетительница, не то работница кладбища, - «Ребят, идете прямо, потом у туалета направо, потом чуть-чуть вглубь пройдете и все».

Слышалось все так, будто там пройти осталось всего ничего.

К памятнику ведет своя тропинка

Мы сделали еще несколько кругов, затем - еще несколько, ворон над головами не счесть.

На очередном контрольном пункте мы встретили мужчину. Уже почти в отчаянии спрашиваем: «Не подскажите, где могила Алексея Клешко?». К счастью, прохожий оказался человеком знающим, и буквально на пальцах расписал весь путь к могиле, отметив, что к памятнику ведет своя тропа, - точно не пропустите.

Тропа в могиле Алексея Клешко Фото: Вадим МАЦНЕВ

И он не подвел. Уже через 5 минут мы были на месте. В общей сложности у нас ушло 2,5 часа и 16 тысяч шагов. Заходим чуть вглубь и действительно, через несколько десятков метров начинается бетонная тропинка к могиле…

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Алексей Клешко еще при жизни завещал похоронить себя рядом с могилами родных. И его желание было выполнено.

Михаил Алексеевич Клешко Фото: Вадим МАЦНЕВ

Екатерина Серафимовна Буга. Мама Алексея Клешко Фото: Вадим МАЦНЕВ

Татьяна Александровна Воскресенская. Бабушка Алексея Клешко Фото: Вадим МАЦНЕВ

Слева похоронен отец журналиста и политика – Михаил Алексеевич Клешко, в центре – мама Екатерина Серафимовна Буга, с которой Алексей Михайлович был очень близок, справа – бабушка Татьяна Александровна Воскресенская. А позади всех крупный черный памятник самого Алексея Клешко.

Изображен он таким, каким его и привыкли видеть при жизни: на лице улыбка, руки скрещены на груди. Словно встречает и предлагает посидеть, поговорить.

Цветы у памятника Фото: Вадим МАЦНЕВ

На участке стоят столик и две скамейки, а прямо над памятником Клешко большая береза. Но, судя по тому, что на мебели остался толстый слой песка, сюда приходят не слишком часто.

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Цветов тоже не так много. Слева ваза с искусственными растениями… еще одна возле памятника бабушке, и всё. На могиле лежит несколько веток.

Фото: Вадим МАЦНЕВ

На самой могиле журналиста стихотворение - одновременно и грустное, и жизнеутверждающее. Всего несколько строк:

Он жить хотел,

Жил широко и вкусно,

Умел любить,

Жить и помогать,

Умел работать,

Много и искусно…

И он не собирался умирать!

Стихотворение Фото: Вадим МАЦНЕВ

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