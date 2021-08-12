Петр Пимашков: биография и достижения экс-мэра Красноярска, умершего 12 августа 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

12 августа 2021 года ушел из жизни самый известный градоначальник в истории Красноярска Петр Иванович Пимашков. Фигура для города – безусловно, культовая. Для Красноярска Петр Пимашков – человек-эпоха. О нем до сих пор вспоминают старожилы города, как о человеке, который вывел краевой центр на новый уровень. Рассказываем, чем известен экс-мэр Красноярска Петр Пимашков, умерший 12 августа 2021.

Ранние годы Петра Пимашкова

Экс-мэр Красноярска Петр Пимашков родился 2 июля 1948 года в деревне Бовки, Быховского района, в Беларуси в семье учителей. Свою рабочую деятельность Петр Пимашков начал в 1966 году в качестве слесаря-сборщика на Красноярском заводе комбайнов. С 1968 по 1970 год служил в армии. После демобилизации на три года вернулся на комбайновый завод. Затем с 1973 по 1978 год трудился в Октябрьском районном комитете ВЛКСМ.

В 1977 году Петр Иванович Пимашков окончил Сибирский технологический институт на инженера-механика и вновь вернулся на Красноярский комбайновый завод. Через два года после получения высшего образования Петр Иванович назначен начальником цеха основного производства завода.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Образование Петра Пимашкова

- 1977 год – Сибирский технологический институт – инженер-механик;

- 1996 год – Красноярская государственная академия цветных металлов и золота – инженер-экономист.

Имеет ученую степень – доктор экономических наук, ученое звание – профессор.

Политическая карьера Петра Пимашкова до назначения мэром Красноярска

- 1979-1986 гг. – инструктор районного комитета КПСС, а затем в краевом комитете на той же должности;

- 1986-1987 гг. – председатель исполнительного комитета Свердловского района Красноярска;

- 1987-1990 гг. – первый секретарь комитета компартии Свердловского района;

- 1991-1996 гг. – глава администрации Свердловского района Красноярска;

- май 1996 г. – назначен и.о. главы Красноярска после отставки Валерия Позднякова.

Петр Пимашков – мэр Красноярска

Период с 1996 по 2011, когда Красноярском руководил Петр Пимашков, исторически считается расцветом города. Именно в это время в Красноярске появились такие культовые объекты, как «Биг Бен», памятники командору Резанову, Александру Сергеевичу Пушкину и Наталье Гончаровой, Андрею Дубенскому и Виктору Астафьеву.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Именно Петр Пимашков ввел традицию каждое лето выставлять в Красноярске пальмы и туи, при нем в городе, как грибы после дождя, начали появляться фонтаны, первые выстрелы при Пимашкове производила знаменитая пушка на Покровской горе.

При экс-мэре в Роевом Ручье появились жирафы. Именно Пимашков ввел моду на лыжи и организовал первые трудовые отряды для школьников. Именно во время его руководства города, начали появляться цветочные скульптуры.

Список достижений Петра Пимашкова на посту мэра Красноярска впечатляет:

- 2001 год – победитель конкурса «Созидатель года», который проводило правительство РФ совместно с Госстроем;

- 2006 год – победитель I Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование» в номинации «Лучший глава муниципального образования»;

- 2006 год – получение награды ООН «Хабитат» за весомый вклад в украшение городской среды, высокие темпы жилищного строительства и повышение качества жизни горожан;

- 2006 год – признание Красноярска федеральным правительством самым динамично развивающимся городом РФ;

- 2008 год – награждение дипломом Международного смотра-конкурса «Лучший город СНГ» за эффективную социальную политику;

Карьера Петра Пимашкова после ухода с поста мэра Красноярска

В декабре 2011 года Петр Пимашков ушел с поста мэра Красноярска. Легендарный градоначальник стал депутатом Госдумы от Красноярского края. Был членом комитета по энергетике.

Семья Петра Пимашкова

Жена – Людмила Ивановна Пимашкова (1954-2008), дочь – Валентина Дьячкова( 6 мая 1975), сын Андрей Пимашков.

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