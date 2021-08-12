Умер бывший глава Красноярска Петр Пимашков

Петр Пимашков в 2008 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В возрасте 73 лет скончался второй мэр Красноярска Петр Пимашков. Смерть политика подтвердил собственный источник «КП-Красноярск». Петр Иванович руководил городом с декабря 1996 года, он провел в кресле мэра 4 срока. В 2011 году он баллотировался в Госдуму.

Петр Пимашков Фото: Мария ЛЕНЦ

О смерти легендарного мэра уже высказалась депутат Елена Пензина. Она рассказала, что в последние годы политик имел серьезные проблемы со здоровьем:

- Последние годы он болел, но никогда и никому не жаловался, - говорит Пензина.

Петр Пимашков был главой Красноярска 15 лет – с 1996 года по 2011 год. За это время он успел стать без преувеличения культовой фигурой для города и его жителей. В 2000 году он выиграл выборы на пост мэра Красноярска с огромным отрывом от конкурентов, набрав 88% голосов. Настолько его любили. Даже на своих последних выборах Пимашков победил за явным преимуществом – более 70% голосов.

За время у руля Красноярска Пимашков сделал для города многое. Из самого известного: легендарный «Биг Бен». Знаменитые часы на башне городской администрации появились 8 сентября 2001 года.

При Петре Ивановиче, как те самые часы, работала программа «Мой дворик», благодаря которой в Красноярске преобразилось множество дворов. Появление ряда известных памятников: Пушкину и Гончаровой, Андрею Дубенскому, Виктору Астафьеву. При Пимашкове в городе появилась и легендарная пушка на Покровской горе, ныне не работающая. А также уже привычные пальмы и десятки фонтанов, до сих пор украшающих город.

Словом - практически все, чем знаменит Красноярск в России, и что считается абсолютно привычным современному поколению красноярцев, было сделано при Петре Пимашкове.

Петр Пимашков Фото: Мария ЛЕНЦ

После добровольного ухода в отставку с поста мэра Красноярска в 12 декабря 20212 года, Петр Пимашков насовсем из политики не ушел. Экс-градоначальник переехал в Москву, где до самого конца работал в Госдуме.

- Что случилось конкретно не знаю. Находился в Сочи. Семья в шоке, все случилось сегодня утром. Ни на что не жаловался. У нас всегда были рабочие моменты, был в нормальном настроении, деловом. Все было очень даже нормально еще два дня назад. Видимо, это действительно сердце, - рассказала «КП-Красноярск» личный помощник Пимашкова Любовь Протопопова.

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Скорбная новость пришла из Москвы: там в возрасте 73 лет скончался Петр Иванович Пимашков. Человек – эпоха, самый любимый красноярский мэр, который руководил городом 15 лет – с 1996 по 2011 годы. Он оставил после себя добрую память и большое наследие, без которого сегодня невозможно представить Красноярск (подробнее).