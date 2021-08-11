Первая жертва якутских пожаров: погиб доброволец, спасавший технику от огня

Власти Якутии подтвердили гибель человека при пожаре. Фото: Виктор Чавайн

Появилась информация о первом погибшем в результате лесных пожаров в Якутии. Леса в республике пылают несколько недель. По последним данным огонь распространился уже на территорию 6,6 миллионов гектаров. На тушении огня заняты местные пожарные, на помощь которым прибыли специалисты из других регионов страны. Но до сих пор не поступало ни одного сообщения о человеческих потерях.

По информации оперативного штата при тушении верхового лесного пожара в вблизи села Мугудай Чурапчинского района было обнаружено тело мужчины – работника автодорожного предприятия, которое привлекли для тушения огня. 43-летнего Элбаги Игитяна нашли в двадцати метрах от трактора – он до последнего спасал свою технику.

- Это тяжелая новость. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами, - сказал глава республики Айсен Николаев.

На место выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Добавим, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС увеличить группировку сил для тушения пожаров в Якутии. Евгений Зиничев вылетел в республики для оперативного управления.

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