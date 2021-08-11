Один на пепелище: при пожаре в Якутии огонь уничтожил все вокруг, но пощадил дом известной шаманки

Якутская целительница увидела, что на дотла сгоревшей улице уцелел только ее дом. Фото: портал "СахаМедиа", соцсети.

Огонь шел стеной… 7 августа в селе Бясь-Кюёль (это Горный район Якутии) произошла трагедия: из-за сильнейшего ветра лесной пожар перекинулся на жилые дома. Одна за другой постройки вспыхивали, как факелы, люди в панике выбегали на улицу, не успевали спустить с цепи собак, выгнать скот. Был уничтожен 31 дом, без крыши над головой остались почти 200 человек. Многие животные сгорели заживо. Больше 100 кроликов, кур, свиней, восемь телят… Кошек и собак никто не считал.

Вокруг села - километры выжженного леса, ни единого зеленого дерева. Фото: "Зоополис".

Фантастика или?

Погорельцев сразу же эвакуировали, на место выдвинулись волонтеры. И вот они-то заметили: посреди сожженной дотла улицы каким-то чудом «спасся» один дом (а точнее, сруб). Как такое возможно? Объяснение появилось практически сразу: добротная двухэтажная постройка принадлежит удаганке (так здесь называют шаманок). Зою Дуранову в Якутии хорошо знают: она уже четвертый десяток лет помогает людям, занимается целительством. А ее сын Максим, перенявший дар матери, был участником седьмого сезона «Битвы экстрасенсов».

«Неужели дом заговоренный? – обсуждаю в соцсетях? – Как так вышло? Кругом пепелище, от домов одни головешки, а этот стоит целый?». Кстати, по уверениям местных жителей, когда огонь шел, из сруба якобы вылетал вихрь, который оттеснял кольцо пламени. И так повторялось аж три раза! Фантастика?

По пепелищу бродят коровы. ОНи пришли с выпаса на дойку, а домов и хозяев нет. Фото: "Зоополис".

«Такого никогда не было»

Корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» удалось связаться с целительницей. Как выяснилось, в день пожара ее вместе с другими эвакуировали в село Бердигестях, где развернулись пункты временного размещения для погорельцев. Тогда же Зоя Дуранова поделилась с волонтерами: «Гляньте, мой дом сохранился. Кругом все сгорело, а он стоит себе!».

Зоя Алексеевна Дуранова лечит людей вот уже четвертый десяток лет. Фото: газета "Якутия".

Звоним в Бердигестях – неудача. «Ее отправили в Якутск, в санаторий», - отвечают нам. Набираем – сработало!

- Зоя Алексеевна, здравствуйте! Неужто Ваш дом и впрямь под защитой?

- Действительно мой дом остался целым. Все пишут, это чудо. Но почему так произошло? Скажу прямо: я специально ничего для этого не делала. Дар у меня есть – помогать людям, такой родилась. Многих вылечила. Меня называют ясновидящей, удаганкой. Но думаю, я простая женщина, помогаю своему народу.

Мне сейчас трудно говорить… Большая беда, у моих родных тоже тяжелая ситуация, потеряли крышу над головой. У меня на пожаре, на защите села, работает старший сын с женой. Связи с ними нет, все сгорело. Погибло много животных.

У нас ведь никогда ничего подобного не было. Страшный ветер, огонь идет по верху деревьев, я такого не помню. Что это, не могу взять в толк. Думаю, не природа виновата.

«Вызываю дождь»

- Когда о том, что наш дом уцелел, стало известно в соцсетях, в инстаграме давай писать: почему же шаманка не отвела огонь? Мол, спасла свой дом, а остальные? Ругают меня, - сетует Зоя Алексеевна. - Еще раз повторю: я не просила, чтобы мой дом сохранился. Поэтому очень обидно такое слышать, не сплю уже вторые сутки. Вы же там не были, не видели, что творится! Может, кто-то мне помогает…

На пепелище - только один дом, точнее, сруб. Фото: соцсети.

Я стараюсь не ради себя, а для людей, народа республики Саха. Сейчас непростое время. Чтобы пережить его, нужно друг друга поддерживать, помогать, принимать тех, кто рядом.

Я делаю все, чтобы начались ливни, погасили огонь. Вызываю дождь, прошу о нем небеса. Говорят, небольшие осадки уже начались, но этого мало. Однако настоящий дождь будет, я это чувствую. Будет все равно.

МНЕНИЯ

Между тем в соцсетях продолжают спорить о чуде с домом шаманки.

- Просто у нее большая добрая аура, скольких спасла от болезней! Бог ее пощадил, - уверены одни.

А другие находят вполне рациональное объяснение случившемуся: «Возможно, целительство тут не причем. Сруб сработан из сырого материала, в нем много влаги. Поэтому сгорели рядом стоящие дома (из сухого дерева), а он даже не воспламенился.

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