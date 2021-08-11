«Вместе с Роевым – это роево»: красноярский парк флоры и фауны позвал на свой день рождения

Красноярский парк флоры и фауны позвал на свой день рождения Фото: Мария ЛЕНЦ

«Роев ручей» - это одна из визитных карточек Красноярска, центр притяжения. Сейчас сложно представить себе город без этого уютного парка флоры и фауны. 15 августа он отмечает свой 21 день рождения. Приглашая гостей, обещает море сюрпризов, подарков, конкурсов и хорошее настроение.

Своим появлением один из лучших в стране зоопарков обязан мэру Петру Пимашкову. Название «Роев ручей» было присвоено по итогам городского конкурса по имени ручья, протекающего рядом. «Роев» - от слова «рыть»: в XIX веке по ручью мыли золото. Проект строительства разработал институт «Красноярскгражданпроект». Место было не случайно: на окраине города, в лесной зоне, рядом со «Столбами» и с видом на Енисей.

Директор зоопарка Андрей Горбань Фото: Мария ЛЕНЦ

«Роев Ручей! стал первым зоопарком, построенным в России в XXI веке. Первыми обитателями стали животные из живого уголка заповедника «Столбы», а также звери, прибывшие из ближайшего к нашему городу Новосибирского зоопарка, известного своей большой коллекцией животных.

Первыми в парк из заповедника «Столбы» прибыли два марала, вскоре в мае 2000 года к ним привезли двух волчат, а в июне приехал бурый медвежонок Буян, один из самых крупных сегодняшних хищников «Роева ручья». Елена Паршина, зоолог, работающая в парке с самого его основания, вспоминает первых обитателей: верблюд Петруша приехал худой и лысый, его откармливали всем коллективом, косулята Кеша и Маняша, лосенок – из Богучанского района. 4 августа 2000 года, перед самым открытием привезли животных из Новосибирского зоопарка – пару сервалов, каракала, рысей, корсака, павлинов, орлана. Ко дню официального открытия в парке было прописано 80 животных.

Медведица Марфа Фото: Мария ЛЕНЦ

А сегодня в«Роевом ручье» проживает 9 357 животных более 720 видов. Многие из них имеют персональных попечителей и опекунов в лице предприятий и организаций города и края.

В прошлом году юбилейные мероприятия пришлось отменить из-за жестких коронавирусных ограничений. Но нынче коллектив «Роева ручья» решил отметить свой праздник с размахом. И пригласить гостей. Правда, предупреждают: маски должны быть обязательно.

В честь праздника почетными грамотами и благодарственными письмами от правительства края и администрации города награждены директор Андрей Горбань и его сотрудники.

Веселая братва Фото: Мария ЛЕНЦ

Любимец сотрудников зоопарка Фото: Мария ЛЕНЦ

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