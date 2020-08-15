Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» отмечает 20-летний юбилей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» отмечает свой 20-летний юбилей. Он начинался с небольшого «пятачка» на окраине города, неподалеку от центрального входа на «Красноярские столбы». Площадь составляла всего 1,8 гектаров. И первыми обитателями были как раз питомцы живого уголка с кордона Лалетино.
Сегодня это одно из самых популярных мест отдыха для горожан, а также гостей Красноярска, его достопримечательность. Один из крупнейших в стране по количеству проживающих представителей мировой фауны – здесь живут около 9,5 тысяч животных, в том числе редких, внесенных в Международную Красную книгу и Красную книгу России.
Директор "Роева ручья" Андрей Горбань
Фото: Мария ЛЕНЦ
«Роев ручей» входит в тройку лучших зоопарков России, за эти два десятилетия его посетили более 13,5 миллионов человек. Его площадь составляет почти 53 гектара. Еще один факт: красноярский зоопарк – единственный в Восточной Сибири, где представлены различные стили садово-паркового искусства. Летом он превращается в цветущий сад с уютными аллеями, где можно провести целый день всей семьей.
Представитель Африканского контитента
Фото: Мария ЛЕНЦ
И еще: «Роев ручей» - бюджетное учреждение Красноярска, но у него более 200 попечителей и партнеров, помогающих ему развиваться. У многих животных даже есть персональные опекуны из числа организаций. Благодаря помощи «Роснефти» близится к завершению строительство самого современного в Европе вольера для содержания северных животных, среди которых, конечно же, любимцы горожан – белые медведи Феликс, Урсула и Марфа.
Фламинго
Фото: Мария ЛЕНЦ
Наконец, это праздник для всего большого коллектива специалистов, которые работают в парке, а их – более 250 человек. Свой юбилей «Роев ручей» отмечает два выходных дня – 15 и 16 августа. Для гостей подготовлена специальная программа.
Такая большая кошка, а любил посидеть на ручках
Фото: Мария ЛЕНЦ
Бравые парни из Антарктиды
Фото: Мария ЛЕНЦ
Этой девушке позавидуют любой шейх - за эту птицу на Востоке платят большие деньши
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пойдем гулять? Время от времени можно встретить на дорожках парка сотрудников вместе с животными
Фото: Мария ЛЕНЦ
А это - та самая Марфа, которую год назад полуживой привезли из Норильска
Фото: Мария ЛЕНЦ