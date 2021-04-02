Красноярский зоопарк «Роев ручей» планирует создать в Ветлужанке большой парк Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, что в Ветлужанке, на окраине микрорайона, появится большой парк под брендом «Роева ручья», рассказал директор зоопарка Андрей Горбань. В настоящее время, уже второй год, идут судебные процедуры, цель которых собрать воедино несколько разрозненных участков, принадлежащих разным владельцам, в собственность города. Затем начнется обустройство территории. Но планы по проектировке уже есть.

Главное, чтобы вот эту территорию не пустили под высотную застройку

Место привлекательно тем, что здесь есть два озера и ручей Серебряный, плюс сосновый бор рядом.. Все это нужно расчистить и благоустроить. Появится место для различных зон по интересам. Акцент – на семейный отдых. По словам Андрея Горбаня, есть мечта сделать летний каток под открытым небом с искусственным льдом. Можно пустить в оборот несколько брошенных недостроев, например, сделать в одном аквапарк.

Недострой (в нижней части фото) можно приспособить как развлекательную площадку Фото: Мария ЛЕНЦ

Уж чего точно здесь не будет, так это зоопарка. Потому что, «Роев ручей» - достопримечательность Красноярска и он должен быть один, на правом берегу. Правда, на новую площадку можно будет перенести школу каюров, на ровной местности хаски будет удобнее катать детей.

И, конечно, пруды – это наше все: парадокс, в огромном городе, который пересекается Енисеем, не хватает пляжей. Рядом с будущим парком есть «Прищепка», там в жаркие дни яблоку негде упасть. А когда очистят два пруда – жители микрорайона скажут спасибо.

Что касается сроков, понятное дело – за год-два со всем не управиться. А вот к 400-летию Красноярска, то есть к 2028 году, реально.