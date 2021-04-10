50 метров над землей: в Красноярском зоопарке обкатали новое колесо обозрения

В Красноярском зоопарке обкатали новое колесо обозрения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» завершился монтаж нового колеса обозрения. Для аттракциона выбрали место у входных ворот. Если подняться здесь на высоту 50 метров – а диаметр колеса именно такой – то открывается изумительный вид на весь парк, на окрестности, на Енисей.

На днях руководитель парка Андрей Горбань самолично протестировал колесо и поделился своими впечатлениями на своей странице в «Фейсбуке»:

- По хорошей традиции, когда запускали новый мост, под ним стояли конструктор, директор стройки и главный инженер а сверху ехали груженые КамАЗы. Тут как-то все наоборот и весело-страшно. Но испытывали тоже на самых бесполезных, то есть на мне. И мешках с песком. А руками я показываю, как страшно наверху, - написал директор «Роева ручья».

Высота колеса - 50 метров Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что новый аттракцион планируют открыть к 1 июня. Традиционно в День защиты детей в зоопарке всегда проводятся праздничные мероприятия, так что колесо обозрения будет подарком детворе и родителям. К этому времени рабочие завершат все работы, благоустроят территорию вокруг аттракциона. А сам объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.

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