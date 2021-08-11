Рыбу отмывают марганцовкой, а курьер может объесть клиента: как иногда готовят суши на закрытых кухнях

Фото: Мария ЛЕНЦ

С пандемией потребность разного рода доставки, особенно – еды, выросла просто в разы. Во многих сетях такой объем заказов, что едва-едва справляются с нагрузкой. Как в таких условиях готовят, к примеру, суши? Корреспондент «Комсомолки» поработал в нескольких разных сетях доставщиком - и заодно увидел весь процесс готовки, испытав все на собственной, как говорится, нори*.

Кухня кухне рознь

Колоссальное отличие – открытая кухня или просто цех по производству. В первом типе, вроде мини-кафе, где можно поесть и на месте или взять суши с собой – все обычно красиво. Во втором же... Один объединяющий фактор – грязно. Черный кафель, который, наверное, когда-то был белоснежным. Откровенно грязные сумки у нас, курьеров, которые нам предстоит таскать по подъездам и улицам… Где кухня, тут же наши куртки, сумки, сменная обувь – помещение тесное, не разгуляешься. Отлепляю подошву от пола... что липнет? Черт, на полу рассыпанный рис, разлитый высохший соус, к которому прилипает ботинок. Первая мысль: как здесь можно работать? Вторая: как здесь можно заказывать ЕДУ? Бац! Ролл шлепается на пол – повар спешит, быстрей, быстрей. Если во время готовки набор роллов, или какой-либо ингредиент упадет на пол, то его отряхнут (спасибо, если промоют), поправят до былого состояния и отправят клиенту. Но «артефакты» все равно попадаются заказчикам – волоски, пылинки, пищевая пленка. Бывает, возмущенный клиент замечает непрошенный «комплимент» - тогда повара без споров переделают набор и бесплатно отправят, ну а потом получат выговор и штраф.

Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Насекомых, кстати, стопроцентов нет. Грязь еще, возможно, прокатит, а вот «залет» с насекомым грозит внеочередной проверкой Роспотребнадзора и проблемами серьезными. К плановым проверкам, кстати, все дружненько и очень заранее готовятся. Они же не бывают неожиданностью.

Вообще, атмосфера кухни очень сильно зависит даже не от уровня предприятия, а от руководства и шеф-повара. Есть даже маленькие суши-фирмы, где все блестит, сияет и настолько чисто, что есть можно прямо с пола. Но там такое не практикуют. Упало что-то? Строго в списание. Поэтому первый совет: посетите заведение, где вы заказываете роллы и посмотрите, в каких условиях вам готовят еду.

А что в подложке?

Подпорченные продукты, не откровенно тухлые, а те, срок годности которых уже заканчивается, попасть в подложку могут запросто. Но никто их открыто готовить не будет. Реализовывать будут очень аккуратно, а «приводить в порядок» при помощи нехитрого средства – марганцовки. Да, именно так. Порошок разводится в определенных дозировках, продукты вымачиваются и привкус исчезает. Запах, кстати, убивает также. Но есть одна трудность – розовая рыба или крабовое мясо выглядит странно. Поэтому такие продукты прячутся в начинку, а для верности еще могут ролл покрыть каким-нибудь творожным сыром. Вуаля! Просрочка в ходу, а клиент не догадывается даже.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Махинации с продуктами – вообще дело интересное. В большинстве своем составляющие для блюд закупаются по акциям. А они, как водится, распространяются на продукты, которые надо поскорее сбыть. Выходит срок годности и сыр на 50% дешевле? Берем! Привезли рыбу -30% от стоимости? Кладите в корзинку! Ничего, что когда она разморозилась, расползлась и потеряла свой товарный вид. От этого часто в роллах можно встретить и увядшие огурцы, «стеклянные», безвкусные помидоры или странную массу, отдаленно напоминающую креветки.

Есть еще и подмена дорогих составляющих на аналоги. Угорь в начинке может оказаться какой-нибудь скумбрией или минтаем, а крабовое мясо – крабовыми палочками, причем самыми дешевыми. Неискушенный и не отличит.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы удешевить себестоимость наборов и сэкономить, соевый соус сильно разбавляют водой и подсаливают для вкуса. Ну а васаби вообще делают исключительно из порошка – никакого натурального состава.

На клиентах можно заработать, и не удешевляя продукты. А уменьшая вес. Некоторые повара настолько виртуозно недодают по несколько граммов рыбы в роллах «Филадельфия», что за короткий период экономят целый килограмм лосося.

Второй совет: не поленитесь, присмотритесь к тому, что вы купили. На самом деле, низкое качество продуктов, марганцовку и замену можно легко распознать. Правда, для этого придется разобрать пару роллов.

Если интересно и есть возможность – взвесьте то, что вам привезли. Если готовы потрать время и «предъявить» - снимайте все на камеру.

Заказывать нельзя ждать

Всем хочется, чтобы курьер привез набор роллов буквально «из-под ножа», свеженький, только-только приготовленный.

Но, увы, в некоторые дни это просто невозможно. Аврал, гора заказов, «час-пик» и вот вам привозят нечто из заветренных заготовок, простоявшее на раздаче больше часа, хотя внешне выглядящее абсолютно нормально…

Поэтому для того, чтобы получать «свежатинку» запомните следующие явки: утро, понедельник, среда и пятница.

В эти дни в большинстве заведений привоз продуктов, утром их только разгружают и из них еще не успели сделать заготовки, поэтому ваши роллы будут самые свежие.

В пятницу после 11 утра вообще лучше не заказывать – поток идет слишком большой, вероятность того, что вам достанутся замороженные старые роллы или упавшие несколько раз слишком велика. В выходные, если так сильно хочется, то тоже лучше делать заказ утром, пока наплыв клиентов еще не вышел за грани.

И напоследок о курьерах

Проверяйте свой заказ при курьерах – тот ли набор, целая ли упаковка. В пятницу вечером велика вероятность того, что вам могут отдать чужие роллы в запаре, или во время доставки их хорошенько «взболтать». Коллеги рассказывали, что некоторые из них не брезгуют и съесть парочку, а оставшиеся красиво перераспределить по подолжке, ведь не все же обращают внимание, сколько должно быть роллов определенного вида в больших наборах.

P.S. Есть популярная поговорка – кто поработал на колбасном заводе, тот никогда больше не ест колбасы. Поэтому скажу самое важное! Плохо работают далеко не все заведения! Поэтому просто методом проб и ошибок ищите своё.

нори* - водоросли для роллов

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