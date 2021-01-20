«Снова надо привыкать к завучам и еде в столовке»: дневник школьницы посткоронавирусного периода

Десятиклассница из Красноярска Дарья Л. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подъем в шесть утра, «живые» одноклассники, каша в столовой вместо бутерброда на кухне: во многих регионах с нового года школы полностью вернулись в обычный режим. Каково это - возвращаться в школу через месяцы изоляции дома, снова встречать одноклассников и отвечать у доски – в дневнике школьницы посткоронавирусного периода. Об этом «Комсомолке» честно-откровенно рассказала десятиклассница из Красноярска Дарья Л.

Предисловие

Я учусь в десятом классе, в аттестате почти все пятерки. Будущую профессию для себя пока не выбрала, поэтому и с вузом не определилась. Но, уверена, что гуманитарные науки мне значительно ближе, чем точные…

Первый день

Ничего необычного не произошло. Всё, как первого сентября. Встаю теперь на два часа раньше в 5.30 утра. Иногда в 5.00. Собираюсь по всем пунктам: иду в душ, крашусь, собираю вещи, одежду. Еще час уходит на то, чтобы добраться до школы.

Никаких особенных чувств от встречи с одноклассниками и учителями у меня не было. Я десять лет хожу в одну и ту же школу, вижу одни и те же лица. Что в них необычного? Почему-то считается, что выход с «удаленки» должен вызвать какие-то особенные эмоции. Но у меня это вызывает только страх от встречи с некоторыми злыми учителями. Больше это никаких чувств не вызывает. Страх проходит после урока и всё.

Первый день очного обучения в 2021-м запомнился, прежде всего, болью в глазах учеников (понятно – почему) и радостью в глазах большинства учителей, им за время дистанционного обучения явно надоело вещать в камеру. Возвращение нам еще в прошлом году не раз обещали, и вот сбылось.

Что сложно?

Встречи с некоторыми учителями и некоторыми завучами. Потому что завучи – это особо ярые тётеньки. Они ходят и «пилят» тебя взглядом, ищут к чему бы «прикопаться». И, если не находят, то всё равно продолжают «пилить» взглядом, просто, чтобы ты не расслаблялся. Конечно, это не нравится никому. Или ты сидишь спокойно дома в пижаме, и тебя никто не трогает. Или ты стоишь по струночке, красиво одет, а тебя всё равно «пилят» взглядом. Надо, конечно, преодолевать дискомфорт. Но думаю, что он должен быть разумным, для достижения чего-то, а не просто, когда к тебе хотят «прикопаться» не из-за чего. Самые злые из учителей у нас химичка и биологичка. И на «удаленке» учиться в этом отношении проще, потому что они не могут посмотреть тебе в глаза своими немигающими взглядами. Почему-то на мне они особенно это практикуют. Смотрят в глаза и не мигают. Вообще не видела ни разу, чтобы моргнули.

В чем плюс?

Конечно, больше дисциплины. В любом классе есть скандалисты, на дистанционном обучении они устраивали много скандалов. Правда, таких всего двое. В жизни они безвредные, скандалят в основном в интеренете. Они пытались сорвать уроки, просто потому что они такие. Мы все знали, что они будут так себя вести, когда они переходили в наш класс. Просто им дали отпор и ученики, и учителя. Вот они в школе молчат.

После выхода с дистанционного обучения кто-то кроме некомфортного режима еще и преодолевает трудности перехода с домашнего питания на дежурные блюда из школьной столовой, но мне проще – я в эту столовку не хожу. У нас в классе, по-моему, никто не ходит в школьную столовую. Так что одной причиной для дискомфорта меньше.

Страдания и Covid-19

Считается, что лучше за несколько дней до того, как возобновятся в обычном формате «школьные годы чудесные», привыкать ложиться спать пораньше и утром раньше вставать, но я так не делала, да и мои одноклассники тоже обошлись без подготовительного периода. Просто все вышли с каникул в понедельник и начали дружно страдать, привыкая к «прелестям» новой-старой жизни. Но все-таки первая неделя после выхода в школу прошла спокойно, наверное, всё по-настоящему начнется со второй, когда уже и мы, и учителя в большей степени адаптируются к изменившимся условиям.

Хотя у многих настоящие страдания уже позади – у нас полкласса переболело коронавирусом и даже некоторые учителя. Да и у меня был Covid-19, хорошо еще, в слабой форме и без особых осложнений.

Повторение пройденного

Дистанционное обучение обычно ругают, говорят, что оно не дает качественных знаний. А мне «дистанционка» понравилась: больше успевала сделать, поскольку время экономится.

При этой форме обучения многое списывается на отсутствие технических возможностей у школьников, но, на мой взгляд, это может быть простой отговоркой для некоторых лентяев. Знаю, что в нашем классе у каждого есть всё необходимое – компьютеры, гаджеты, интернет – для такого вида занятий.

При обычной форме обучения прихожу из школы часа в три – в четыре, и далеко не всё успеваю сделать из запланированного. «Дистанционку» дружно ругают за невысокое качество обучения, а я считаю: кто хочет учиться, он будет это делать при любых условиях и в любом формате. А кто не хочет «грызть гранит науки», он и в обычных условиях особо себя любимого не напрягает. Что касается учителей, было бы неплохо, если бы они отвечали на наши вопросы чуточку быстрее. Потому что иногда во время урока ты вроде бы понял тему, а когда садишься делать домашнее задание, выясняется, что не понял. Пишешь письмо учителю, а она отвечает тебе только через три недели. Ну и зачем мне такая помощь? Конечно, винить учителей в том, что они задерживают ответы нельзя. Ведь на них стали сыпаться тысячи сообщений каждый день. У них много классов, много учеников, они не могут быстро отвечать каждому в полной мере. Это понятно.

ЧТО ЛУЧШЕ?

Сложно сравнивать реальную систему образования с дистанционной. Они очень разные. И в каждой есть хорошие и плохие стороны. Но меня больше устраивает дистанционная. Я не хочу смотреть в глаза злобной химички. И преодоления себя в этом никакого нет. Сколько лет на нее смотрю, легче не становится. Думаю, в условиях дистанционного обучения можно получить исчерпывающие знания по любому предмету, если правильно построена программа. Даже точные науки в таком режиме можно основательно изучить, главное, вовремя задавать вопросы учителям, если что-то не понятно. Только надо добиться, чтобы они сразу отвечали на наши сообщения, а не игнорировали их по несколько дней.

Плюс-минус

Еще один важный плюс при обычной форме обучения, как считается, – живое общение с одноклассниками вместо постоянного виртуального. Но это работает не для всех, мне, например, время от времени обязательно нужен отдых от очных контактов. И мы все равно встречались с друзьями, одноклассниками, гуляли вместе. Но есть у нас в классе и люди совсем иного склада, кто-то просто жить не может без социума – для них важна учеба оффлайн.

Итого

Главный мой вывод относительно особого режима жизни в период коронавируса, обернувшегося для нас, школьников, «дистанционкой», неутешителен. Думаю, этот страшный зверь, Covid-19, теперь уже навсегда, никуда он не уйдет. Хотелось бы, конечно, ошибиться, но…

А вообще мое послание всем: «Хватит гундеть!». Надо смотреть на жизнь, как на реальность. Не надо ничего додумывать. История циклична. Я не думаю, что во времена чумы люди ходили и спрашивали друг друга: «Вау! Как ты себя чувствуешь во время эпидемии чумы?» И сейчас тоже не надо так делать. Необходимо соблюдать профилактические меры, обращаться к врачам, когда нужно, соблюдать требования начальства, беречь своих родственников. И не делать из это какую-то особенную ситуацию. И не надо надеяться на чудо. Чтобы чудо случилось, надо соблюдать меры, самим все выполнять. Это все понимают. И ученики тоже.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Ксения Щукина, детский психолог:

– Могу дать несколько практических советов, которые помогают школьникам вернуться в привычный ритм учебы. Родителям еще накануне надо найти время и поговорить со своим ребенком, переживает ли он по этому поводу.

За несколько дней до возобновления занятий школьник должен переходить на режим, приближенный к учебному – например, просыпаться, как к школе. Такой переходный период помогает быстрее адаптироваться.

Родителям надо оставить ситуацию под контролем и в первые дни, интересоваться, какие впечатления у ребенка от встреч с одноклассниками, учителями, как идет привыкание, со всем ли он справляется.

Что касается «встраивания» в коллектив, то с этим, скорее всего, будут проблемы лишь у некоторых учащихся. Если проблемы в общении наблюдались и раньше – не складывались отношения в классе, возникали какие-то конфликты и т.д. – вернуться ребенку в школу может быть психологически сложно. Для других учащихся вряд ли проблема стоит так остро.

Я, как практикующий детский психолог, знаю, что некоторые учащиеся очень эмоционально переживали перед выходом на занятия, но всё это очень индивидуально.

Относительно живого общения в коллективе – сегодня дети постоянно общаются в соцсетях и именно этот вид коммуникации вышел на первое место.

Думаю, что режим дистанционного обучения дал учащимся новый опыт и новые навыки, они пригодятся и при возобновившемся очном обучении.

Если же брать в целом, то в посткоронавирусном обществе к новой ситуации, по моим наблюдениям, уже адаптировались и дети, и взрослые – просто приняли действительность такой, какой она стала.

ДОСЛОВНО

Сергей Пикалов, учитель начальных классов, директор гимназии №4 (Красноярск), учитель года-2009.

- Учителя, на самом деле, с радостью восприняли новость о возвращении к «живому» обучению. Во-первых, пандемия пришла неожиданно, события, в том числе переход на онлайн обучение, происходили стремительно, к этому многие объективно оказались не готовы. Огромное количество сил и времени ушло на то, чтобы перестроиться, освоить технологии. И конечно, важность личных коммуникаций между детьми, детьми и педагогами, никто не отменял. Личное мнение – общение друг с другом в «кнопочном режиме» даже в нынешнее, совсем другое в отличие от нашего с вами детства, времени, не заменит личных встреч. Что касается качества образования – покажут итоги года, экзамены. Но тут согласен с ребятами – кто хочет учиться, будет это делать при любых условиях.