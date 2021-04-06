В Канске голодному похитителю суши дали больше года колонии строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, который ограбил доставщика суши. Произошло это несколько месяцев назад. Курьер привез по указанному адресу еду и ожидал у подъезда, когда клиент спустится и расплатится с ним. Прошло буквально несколько минут, как со стороны подошел мужчина и сказал: «Это я заказывал».

Курьер потребовал оплатить набор. На такие условия гражданин не был готов, денег у него не было (цена вопроса более 2 тысяч рублей). Тогда он попросту вырвал пакеты из рук молодого человека и сбежал. Затем вместе с приятелем они устроили пикник на берегу реки Кан, возле дачных массивов.

В течение суток личность грабителя была установлена, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции Канска. Оказалось, что ранее он уже был судим, совершил рецидив. Поэтому и получил наказание – 1 год 4 месяца колонии строгого режима. А за суши ему все равно пришлось заплатить.