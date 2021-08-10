«Всю трясет»: беременная вторым восьмиклассница приняла решение насчет ребенка

Восьмиклассница из Красноярского края объявила о своем решении относительного второго ребенка. Фото: соцсети.

- Всю трясет, не знаю, как сказать, - восьмиклассница из небольшого городка под Красноярском Вика* объявила о своем решении по поводу ребенка. Неделей раньше школьница, которая забеременела в 13 и назвала отцом своего 10-летнего «бойфренда» Сашу, призналась, она ждет второго ребенка. И даже устроила в своем инстаграме опрос среди подписчиков: аборт или оставить? Впрочем, решение уже принято, сегодня, 10 августа, Вика легла в больницу. Подробности - в материале «Комсомольской правды - Красноярск».

Дети-«родители»

Напомним, история «забеременевшей от 10-летнего» началась зимой прошлого года. В местную больницу поступила семиклассница с жалобами на боли в животе. После осмотра выяснилось: она беременна. Когда начали спрашивать, кто отец будущего ребенка, Вика произнесла имя четвероклассника Саши. Они дружили, иногда оставались друг у друга ночевать, папа с мамой были не против.

Разумеется, скандальный сюжет тут же попал на первые полосы, а дети-«родители» - прямо в студию федерального канала. Там, в эфире ток-шоу огласили заключение экспертов: действительно, Вика беременна, но не от Саши. Тот еще просто физически не созрел.

Только спустя несколько месяцев Вика смогла сказать правду: ее изнасиловал 16-летний подросток. Было заведено уголовное дело, парня отправили под домашний арест. А, когда в августе 2020-го Вика родила дочку Милю, провели экспертизу. И она показала: Вика не лжет. Отец малышки – тот самый Степан*, что напал на школьницу в подъезде.

Зарабатывала на сокровенном

Впрочем, школьница не впала в депрессию. А, напротив, успешно монетизировала свою драму. Раскрутила страницу в инстаграме (до четверти миллиона подписчиков), регулярно делилась с ними новостями о себе, самым сокровенным. И зарабатывала на рекламе до 350 тысяч в месяц, хвасталась она.

К тому времени Саши рядом уже не было. Поначалу четвероклассник обещал, что будет помогать с Милей, пусть он и не отец. Но дело ограничилось тем, что встретил Вику из роддома с малышкой, вручил цветы, и все тут. Больше отношения они не поддерживали.

… Став юной мамой, в школе Вика появлялась от случая к случаю. Зато в «кормильце»-инстаграме регулярно. Жаловалась, что из-за нарощенных ногтей по три сантиметра тяжело держать ручку, чтобы делать уроки. Иногда показывала маленькую дочку, очень похожую на нее. Гораздо чаще хвалилась новыми романами, поездками, покупками.

Вика и ее парень встречались несколько месяцев. Фото: соцсети.

Отметим, до того, как Вика начала раскрутку в соцсетях, ее семья жила скромно. Отчим работает сантехником, мама растит троих детей и борется с тяжелой болезнью. Так что заработки дочки оказались очень кстати. В итоге с Милей обычно сидела бабушка, а Вика ездила к друзьям в другие города. Хотя уверяла подписчиков: собирается отделиться от родителей, получить высшее образование…

Оставить или?

Время от времени Вика интриговала: «Может, родить второго? Ну а что, средства есть». Однако в начале августа 2021-го хайп стал реальностью.

Мама-восьмиклассница растерянно поведала фолловерам: жду второго ребенка, уже на пятой неделе. Отец – 17 летний блогер Максим из Самарской области, встречались больше полугода. Что делать: аборт или оставить? Второго, кажется, не вывезу.

Даже устроила опрос среди подписчиков, сделать аборт или оставить ребенка. Фото: соцсети.

Перспектива скоро сделаться отцом Максима вовсе не обрадовала. Поначалу принялся обвинять Вику: мол, общалась не только с ним. Так что папой может быть и другой. Правда, мигом пошел на попятную, попросил прощения, пообещал помогать.

Прошла неделя – и вот, новый поворот. Как оказалось, между Викой и Максимом произошла ссора (школьница выложила фото в синяках), и они расстались.

Восьмиклассница вернулась домой, в свой город. А сегодня утром, 10 августа, сразу в нескольких телеграмм-каналах появилось видео. На нем Вика откровенничает в слезах: «Скажу честно. У меня аборт, меня положили в больницу». Показывает, как идет по коридорам, пьет чай, собирается принимать таблетки. И главное – демонстрирует направление на аборт.

К сведению, до этого Вика намекала, она не против оставить ребенка. После Максима решила вернуться к своему прежнему другу Паше. И тот якобы согласен быть отцом. Но, как видно, что-то пошло не так.

Вика говорила, что не прочь оставить второго малыша. На фото она с приятелем Пашей. Фото соцсети.

P.S. После того, как стало известно о второй беременности Вики, следственный комитет начал проверку. Расследование по первому делу (о насилии над школьницей) также продолжается. «Комсомольская правда - Красноярск» следит за развитием ситуации.

(*имена детей и подростков изменены).

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