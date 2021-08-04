«Аборт или оставить? Сложно»: родившая в 14 лет восьмиклассница объявила о второй беременности

На фото - Вика* и ее друг Максим. Фото: соцсети.

Никогда такого не было, и вот опять… Набирает обороты новый скандал с восьмиклассницей Викой* (имя изменено) из Красноярского края. Кто не помнит, это школьница, что забеременела в 13 и объявила отцом ребенка 10-летнего «бойфренда» Сашу. Год назад Вика родила дочку, а на днях огорошила поклонников известием: она снова ждет малыша.

Свою драму монетизировала

Ранней беременностью сейчас вряд ли кого удивишь, но Вике это удалось. Ее история, о которой первой рассказала «КП», прогремела на всю страну. Тысячи пользователей ломали копья, может ли четвероклассник в свои 10 стать папой. Из соцсетей споры моментально перекочевали в эфир федерального шоу. Там школьники в красках живописали, как все вышло. Клялись, что любят друг друга, будут хорошими родителями. Но тут вмешались эксперты. Вика и впрямь беременна, объявили они. Только отец не Саша, это физически невозможно, он еще не созрел.

Меж тем школьница не тушевалась. Пока ждала ребенка, взялась за раскрутку своего Инстаграма. Хвасталась фото с Сашей, выкладывала УЗИ своего «зайчика». И, разумеется, не пренебрегала рекламой. Так что у нее образовалось полмиллиона подписчиков. И «гонорары» такие, что не снились ни папе-сантехнику, ни маме, которая поднимает троих детей и борется с тяжелой болезнью. «Зарабатываю до 350 тысяч косарей в месяц», делилась Вика.

Но кто же будущий отец? – продолжали судачить фолловеры. Правда вскрылась только спустя несколько месяцев. Школьница призналась: «Было изнасилование. Тому человеку 16 лет. Стыдно было рассказывать». Ее слова экспертиза подтвердила, парень попал под домашний арест, следствие еще не завершено.

Делать уроки мешают ногти

А что же Вика? В начале августа прошлого года она родила дочку, назвала Эмилией, Милей. «Бойфренд», перешедший в пятый класс, встретил ее на выписке, попозировал для фото и… пропал навсегда.

Пока подростки проводят время вместе, за дочкой Вики ухаживает бабушка. Фото: соцсети.

Но это ли повод для огорчения? Вика продолжала успешно монетизировать свою историю в инстаграме. А вскоре там же нашла замену Саше. Увлеклась 17-летним блогером Максимом. И с головой окунулась в новое приключение. Летает в гости к любимому, тусит по разным городам (благо, с деньгами проблем нет), а за Милей пока присматривает бабушка. Можно предположить, Вике дали зеленый свет? Ведь на свои гонорары «дочь из инстаграма» может содержать всю семью.

Кстати, она уверяла: хочет окончить школу, получить высшее образование, отделиться от родителей (говорит, на собственную квартиру уже накопила). Но потом внесла поправочку: ничего не успевает, даже делать уроки – мешают наращенные ногти, в них даже ручку не удержишь.

«Не вывезу второго»

Десятки селфи, новый айфон, который ее «разочарова-а-ал», модные шмотки, реклама… И внезапно – фото теста с двумя полосками, плюс направление на анализ крови из женской консультации, где четко указано: «беременна».

Направление на анализы. Фото: соцсети.

- Отец ребенка – Максим, - она хлопала глазами на камеру. – Я пять или даже целых семь месяцев больше ни с кем не спала. Да, пила противозачаточные, но что-то пошло не так, не сработали. Срок – шесть недель, сказал врач. На аборт решиться не могу. И оставить ребенка тоже – я его не вывезу. Просто нет времени на второго.

Вика даже устроила в своем инстаграме опрос: сделать аборт или оставить? И мнения разделились почти поровну. А соцсети взорвались возмущением: «Да ты что! Побойся бога!».

Опрос, который школьница устроила в соцсетях. Фото: соцсети.

Кстати, новость о предполагаемом отцовстве Максим встретил, мягко говоря, без восторга. Он… записал ролик, в котором заявил: «Спала, с кем попало, а сваливаешь на меня. Может, уже того – притормозить?». В итоге предложил аборт. Но быстро опомнился: попросил прощения и пообещал помогать. Ведь оба зарабатывают на рекламе в соцсетях и, похоже, ни в чем не нуждаются. По крайней мере, в материальном.

С новым трюком?

Впрочем, фолловеры в курсе: чтобы подогреть интерес к своей странице, трюк с тестами Вика проделывала не раз. Выкладывала, утверждала, что беременна. Но теперь, заявляет, это совсем – другое дело.

Сообщение Вики подписчикам. Фото: соцсети.

По словам школьницы, она все же решила оставить ребенка. Однако есть одно «но»: беременность внематочная, откровенничает Вика. А это – опасное состояние, угроза жизни. С таким экстренно кладут в больницу на аборт.

Примечательно, что об этом повороте школьница сообщила подписчикам вовсе не из клиники, а во время прогулки. А потом преспокойно укатила в другой город к Максиму, где они проводят время вместе. В том числе катаясь на экстремальных аттракционах.

- Эммм, так была ли беременность? – рассуждают подписчики. – Направление в больницу было опубликовано настоящее, фамилия врача в нем тоже – это легко пробивается. Вряд ли такое можно выдумать, подтасовать! Или…?

Пока идут споры, «золотая» страница Вики в соцсетях исчезла. Как вариант, заблокирована или юная мама удалила ее сама.

У «КП» появились сведения, что историей школьницы (а именно ее второй беременности) заинтересовались силовики, по факту проводится проверка. Хотя формально – по статьям 134 и 135 уголовного кодекса – за добровольные сексуальные отношения между подростками, которым не исполнилось 18 лет, у нас не наказывают.

Подростки встречаются уже несколько месяцев. Фото: соцсети.

Но есть один нюанс: когда новость о второй беременности восьмиклассницы разлетелась по соцсетям, в десятках пабликах появилось откровенное видео. А на нем – интим Вики и Максима, причем снимают они сами. И это уже совсем другая история, согласитесь?

(*имена детей и подростков изменены).

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