Синоптики рассказали, когда в Красноярске пройдет эффект «Сайлент Хилла» Фото: Мария ЛЕНЦ

Терпеть ядовитый смог красноярцам предстоит вплоть до четверга, об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в городском гидрометцентре. Дело в том, что сейчас над краевой столицей штиль и температура воздуха больше схожа с температурой на черноморском побережье, что, собственно, и стало причиной «остановки» дыма в низменности, в которой и расположен Красноярск.

Тем не менее, уже во вторник, 10 августа, хоть и ожидается до +27 и без осадков, но сила ветра возрастет, и временами будет достигать 7 метров в секунду. Цифра, хоть и незначительная, но, по словам синоптиков, этого будет достаточно для небольшого рассеивания «подарка» из Якутии и Красноярск должен перестать быть сибирским «Сайлент Хиллом».

- Такой скорости ветра вполне достаточно для того, чтобы, по крайней мере, просветы какие-то наблюдались. Даже сейчас, если посмотреть в окно, ветер, хоть и слабый в Красноярске, но солнце все-таки уже просматривается. Тем не менее до среды такая вот ситуация у нас сохранится. Но все-таки ожидаем, что в четверг у нас ситуация улучшится и ветер сдует эту пелену, - рассказал синоптик ФБГУ Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

К слову, к четвергу ветер поменяет свое направление на Западное, а после и Северо-западное и будет достигать 12 метров в секунду, к тому же пройдут осадки, что также должно благоприятно сказаться на экологической ситуации в Красноярске.

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