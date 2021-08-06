В Красноярске ребенка смыло дождевым потоком. Фото: социальные сети

В Красноярске школьника смыло дождевым потоком. Ребенок чудом уцелел, но сильно перепугался. Видео произошедшего появилось в инстаграме.

Вместе с друзьями мальчишка пытался перейти затопленную дорогу, но поток воды оказался такой силы, что снес его с ног. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.

Вода стремительно потащила школьника за собой, и тот чудом успел зацепиться за бордюр, чтобы выбраться.

«А если бы там машина ехала? Его ведь затянуло бы под колеса!» - комментарии такого рода один за одним появляются под роликом в соцсетях.

Что немаловажно, городские чиновники знают об этом участке дороги в городе. Ливни каждый раз превращают проезжую часть в бурлящую реку, но ничего не меняется. Местные жители в социальных сетях возмущены: они уже устали жаловаться на происходящее.

Затопленная дорога - лишь эпизод в череде ЧП, вызванных ливнями в городе в последнее время. Дождь также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но жильцов рядом стоящей десятиэтажки пришлось эвакуировать.