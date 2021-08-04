После ливня с градом в Красноярске 4 августа 2021 обвалилась подпорная стена и протекла крыша торгового центра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошел кратковременный, но мощный ливень с градом и грозой. Задел он небольшую часть города в Октябрьском районе, но успел добавить головной боли коммунальным службам. Показываем, что случилось после ливня с градом в Красноярске 4 августа 2021.

Как сообщает телеграмм-канал «ТВК», от ливня с градом пострадал ТК «На Свободном». Там протекла крыша и образовался небольшой потоп, с которым пришлось справляться силами работников.

Но это еще не все. Коллеги сообщают, что самая серьезная ситуация произошла в Северо-Западном микрорайоне. На Станционной во время града обрушилась подпорная стена. 10-метровая конструкция упала вместе с забором. Пострадавших нет. Площадь обрушения, как сообщает МЧС по краю, составила 80 квадратных метров. Поднимали плиту 23 человека и 4 единицы техники.

Неподалеку, на пересечении улиц Тотмина и Гусарова гроз, ливней и града не выдержало дерево. Обломки убирают коммунальные службы. Такое непростое 4 августа 2021 наступило для жителей Октябрьского района Красноярска.

Добавим, что 5 августа улучшения погоды не ожидается. Более того, синоптики обещают более сильный дождь с грозой. Град также не исключен.

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Уже через 15-20 минут начало лить, но очень избирательно. Дождь не дошел даже до центра Красноярска, а тем более град. Хотя гроза и гром были заметны, но обошлось. (подробнее)