В Красноярске уничтожены пять автомобилей после обрушения подпорной стены

Фото: vk.com/kras_sunny

В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены. 6 августа обвалилась еще одна – в Солнечном. Напомним, что 4 августа после сильного дождя с градом аналогичный инцидент произошел в Северо-Западном.

Фото: vk.com/kras_sunny

Как сообщает МЧС по Красноярскому краю, все случилось примерно в 13:00 часов:

- 06.08.2021 в 09:05 (мск) по системе 112 поступила информация о том, что на территории Советского района г. Красноярск произошло обрушение подпорной стены перед фасадом дома, протяженностью 100 кв.м., высота около 5 м. на территорию автостоянки по адресу: ул.60 лет Образования СССР, д. 50 «а», - передают в ведомстве.

Фото: vk.com/kras_sunny

По предварительной версии, стена рухнула из-за метеоусловий. На место сразу выехали спасатели. Однако, к счастью, никто не пострадал. Однако повреждены пять автомобилей: 4 легковых и 1 грузовой.

- Всего привлечено: 24 человек, 6 ед. техники, из них от МЧС России 18 человек, 4 ед. техники, - добавили в краевом МЧС.

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