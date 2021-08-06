«Пытался исправиться, даже работал»: односельчане рассказали о зэке, зверски зарезавшем семью из пяти человек

Федор Панов. Скриншот из видео СК

Чудовищное по своей хладнокровности и бесчеловечности убийство в поселке Джирим потрясло без преувеличения не только Хакасию, всю страну. 5 августа 36-летний зэк Федор Панов вырезал семью Хнычевых из пяти человек. Среди погибших гражданские супруги 56 и 58 лет, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат-близнец главы семейства.

Все из-за мести бывшей любовнице Марине. 30-летняя женщина работала в Абакане, но приезжала в поселок Джирим к своей семье. Здесь она и познакомилась с Федором Пановым.

Марина Хнычева. Ее семью зарезал Федор Панов. Фото: личный архив

Как рассказал «Комсомольской правде» источник, близкий к семье, отношения с мужем у Марины не ладились, несмотря на общую восьмилетнюю дочку. А тут молодой мужчина, завязалось общение. Они скрывали свои отношения, настолько, насколько это было возможно в маленьком поселке. Однако в какой-то момент чувства женщины к Панову ослабли. Это и стало роковым моментом. По признанию самой девушки, ничего о прошлом Панова она не знала. А оно было «богатым».

«Ваша смерть пришла!»

Кто он – зверь, убивший пятерых человек?

Смотреть видеосюжет Массовое убийство в Хакасии - вырезали всю семью из 5 человек Видео: СК

- В 2004 году Федор Панов сел за убийство двух женщин – матери и беременной дочери, - рассказали посвященные в ту историю люди. - Он залез к ним в дом, чтобы ограбить. Свидетелей решил не оставлять. Он просто зашел в дом и закричал «Ваша смерть пришла!». Все произошло стремительно – два трупа, по слухам, он даже надругался над телом одной из женщин. Зверь! Потом, чтобы замести следы, сжег дом. Но поймали его быстро.

Как итог – 18 лет приговор. Отсидел он, правда, только 16, освободился раньше – по УДО.

На воле он пробыл меньше полугода. Местные рассказывали, что Панов пытался исправиться. Он даже работал, но нигде надолго не задерживался. Всему виной – любовь к выпивке и вспыльчивость. Федор признавался, что боится пить, потому что «голову рвало». Говорил, что страдает шизофренией – весной и осенью обострение. А когда выпивал, весь поселок закрывал двери. Все знали, что он сделал, поэтому боялись. Сам же Федор любил рассказывать, как легко отрезать головы. У людей стыла кровь в жилах.

Близких родственников у Федора не было. Да и друзей не было тоже, никто не хотел с ним сближаться. Единственная, кто не побоялась – Марина.

Обещал отрезать головы всем

4 августа Марина рассказала Федора, что между ними все кончено. Федор затаил обиду и начал безудержно пить. Заливал в одиночестве – весь вечер. Решал, что делать. В итоге подумал, что надо мстить.

5 августа он пришел к дому, где жила семья Марины. Он начал ломиться, открыла ему Светлана (мама Марины). Федор начал кричать ей, что ее дочь проститутка, словом – устроил скандал. Женщина ответила Федору, стала защищать дочь. Затем хотела пойти позвонить, видимо в полицию, затем же началось:

Погибшая семья. Автор коллажа: Алена Васильева

- Он нанёс ей 16 ножевых ранений и перерезал горло. Вадим (сын погибшей) хотел вылезти в окно в зале, но не успел его открыть, как Панов начал его ножом резать. Алина (внучка погибшей) спряталась за тумбочку, но её нашел и тоже перерезал горло. Следом он добрался до Владимира (мужа Светланы) нанес ему ножевой удар (сколько точнее не знаю), пока Панов пошёл за Сергеем (брат Владимира), Владимир побежал в огород, пытаясь спастись от Панова, но покончив с Сергеем, он побежал за Владимиром и убил его, - рассказывает источник «Комсомолки».

После убийства Панов помыться, чтобы скрыть следы. Мылся он в той же бане, рядом с которой лежало тело Владимира. Затем Федор, как ни в чем не бывало, оделся и пошел домой. Позвонил Марине, сказал, что убил всех, а подробности расскажет, когда вернется. Не вернулся.

Дом, где все произошло. Фото: местный житель

Узнала подробности Марина от родственников, которые начали ей звонить. Сейчас девушка готовится к похоронам. У нее остались муж, брат и две сестры.

Обезумевший Панов ломился и к соседям, но никто больше ему не открыл. Люди догадывались, что творится у Хнычевых, но боялись вмешаться, верили до последнего, что просто скандал, но полицию вызвали:

Вадим Хнычев, пытался спастись от убийцы через окно. Фото: личная страница

- Вызвали милицию соседи. Но, увы, такой народ, что все боятся его, все сидели на замках, - говорит Егор И.

Когда все стихло, соседи отправились посмотреть, что произошло. Увидев следы расправы, они не выдержали и погнались за ним. Терять уже нечего:

- Да его все порвать хотели, но органы не дали, его на машине сбили, он аж подлетел, а другой мужчина подлетел и ломом его, потом подъехали органы, слава богу, и не дали, а так неизвестно чем бы это кончилось. Его когда органы скручивали, он кричал, что всем головы отрежет, - рассказывает Егор.

Часто пили, но жили в достатке

Убитая семья не считалась какой-то неблагополучной. Местные говорят, что ни у кого не было с ними проблем:

- Марину я знаю, но она женщина такая… не домашняя, можно сказать. Супруги Владимир и Светлана не работали, получали пенсию по инвалидности сына. Денег хватало. Работал только брат Владимира Сергей. Они все часто пили, но, несмотря на это у них дома всегда было чисто, было что покушать, собутыльников домой не водили. Нормальная семья. Очень жалко их всех…

Сейчас Марина готовится к похоронам, открыт сбор средств для помощи девушке.

7 августа в Джириме состоятся похороны погибшей семьи из 5 человек после жестокого убийства. Если кто-то из наших читателей хочет помочь материально дочери умерших в организации погребения, то можно напрямую перечислить средства на счет в Сбербанке по номеру телефона: 8 (902)467-68-26 получатель Сандыкова Марина Владимировна.

Следователи же завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». Федору Панову уже предъявлено обвинение.

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