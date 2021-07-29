«Было страшно смотреть»: в Ергаках обнаружили тело пропавшего после нападения медведя туриста

Фото: Следком

Спасатели, следственная группа и егеря добрались на вертолете до палаточного лагеря, где 27 июля медведь напал на группу из 4 туристов. Троим удалось сбежать, а вот четвертый, 42-летний Евгений Старков остался в лагере один на один с хищником....

Его родные и друзья надеялись до последнего – вдруг все-таки жив? Но чуда не произошло. Как сообщают в Следственном комитете, в ходе поисково-спасательной операции специалисты обнаружили тело туриста с серьезными рваными ранами. Сейчас ведомство заводит уголовное дело по факту гибели москвича.

Фото: СК

- Весь лагерь в клочья, от палаток ничего целого не осталось. Женя весь разодран, на фото было страшно смотреть. Когда вертолет подлетал, ребята-туристы(которые летали на вертолете с МЧС, чтобы указать место лагеря) рассказали мне, что там было сразу 2 медведя, и они даже ухом не повели, когда услышали лопасти. Одного сразу пристрелили, но вроде не того, кто Женю убил, второй успел сбежать. Сейчас тело Жени отправили на экспертизу, затем будем помогать семье забрать его в Москву, это дорого стоит, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Егор К., друг погибшего.

После того, как следователи переговорили с выжившими туристами, многое сразу встало на свои места. Выяснились новые подробности, без которых в этой истории были одни вопросы.

Фото: СК

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» помощник руководителя Следственного комитета по краю Юлия Арбузова, четверо мужчин близко друг с другом не общались, а поход организовали через группу в соцсетях, где ищут желающих сходить на тот или иной маршрут.

24 июля четверо туристов прилетели из Москвы в аэропорт Абакана, откуда отправились на базу «Тушканчик». Мужчины планировали уйти в поход со дня прилета и вернуться на базу 7 августа. Их маршрут должен быть пролегать через реку Нистофоровку, весь Араданский хребет, долину 9 озер, озеро Красное, Бакланиху и выйти они вновь должны были к «Тушканчику».

На базе четверо туристов Антон Шелкунов, Евгений Доброродный, Павел Жемчугов и Евгений Старков зарегистрировали свой маршрут официально в парке и МЧС.

- Исходя из анализа ситуации, неопытный турист не пошел бы защищать категорию, получать квалификационную карточку на хребет Араданский. Очевидно, что это были опытные туристы. Комментировать их поведение не берусь, но любой опытный таежник поймет, что там было не так, - пояснил «Комсомолке» Игорь Грязин, директор национального парка «Ергаки».

Фото: СК

Спустя несколько дней пути, в районе второго озера долины 9 озер, группу туристов застал сильный дождь. Мужчины решили остановиться на ночлег, разбили лагерь. Проснулись как обычно – рано утром, позавтракали и начали собираться на маршрут. Все разошлись вокруг лагеря, кто-то собирал рюкзак, кто-то отправился на озеро, а кто-то остался в палатке. Из-за сильного ветра никто из группы не услышал, что где-то рядом с ними бродит медведь. А когда заметили – то было слишком поздно. Хищник подобрался очень близко к лагерю.

Все разом заорали «МЕДВЕЕЕЕЕДЬ» и разбежались кто куда. Встретились уже на скале и тогда заметили, что одного члена группы не хватает – Евгений Старков отстал от всех. Хотели спустится к лагерю, все-таки там были фальшфайеры, но увидели, что медведь находится возле палаток. Рядом с хищником была одежда Евгения Старкова, самого же мужчины рядом нигде видно не было.

Трое туристов посовещались и решили спасаться бегством. За несколько часов добрались до трассы, где на попутке доехали до базы «Тушканчик», где и обратились за помощью.

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