«Когда болеешь – мысли совсем не об этом»: в Якутии обнаружен «бразильский» штамм коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В страдающей от пожаров Республике Саха (Якутия) новая напасть. В регионе обнаружен «бразильский» штамм коронавируса, он также известен, как «гамма». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из Роспотребнадзора.

- Да, обнаружили в Якутии, - цитируют журналисты собеседника агентства.

Источник уточнил, что официальная информация об этом будет озвучена после заседания оперштаба 26 июля 2021 года, а также добавил, что случаи заражения единичны. В мае 2021 года в Якутии местные жители уже переживали вспышку иностранного штамма – «британского».

Добавим, что гамма-штамм был выявлен осенью 2020 года в бразильском городе Манаус.

На 23 июля 2021 года в Якутии выявлено 43 565 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 105 заболевших, 5 человек погибли.

Жительница алмазной столицы России города Мирный Валентина рассказала «КП-Красноярск», что в городе никто не различает, какой штамм действует:

- Мы живем, как обычно. На предприятиях всех вакцинируют, где-то пускают только вакцинированных. Такой истерии, как раньше уже нет. Никто ничего не боится уже давно и всем без разницы, какие штаммы действуют. Когда болеешь – мысли совсем не об этом.

Житель Якутска Айтал рассказал, что сейчас местных жителей больше волнуют пожары:

- Коронавирус как-то отошел на второй план. Люди вообще о нем забыли. Сейчас борьба против огненного врага, потому уже будем думать о бразильских, индийских и остальных штаммах. Нам бы природу сохранить и самим заживо не сгореть.

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