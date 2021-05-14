Сотрясение мозга и разгромленный кабинет: в Якутске пациентка избила врача-гинеколога из-за направления на анализы

Фото: YKT TOP

В Якутске произошла вопиющая история в одной из женских консультаций. Местная жительница не захотела ждать окончания приема у врача-гинеколога, чтобы получить направление на анализы, и стала требовать его немедленно. Как рассказала главврач Медицинского центра корреспонденту «Комсомольской правды»-Красноярск во время беседы, не получив желаемого, якутянка набросилась на медика.

Девушка зашла в кабинет в тот момент, когда гинеколог принимала свою пациентку. Но якутянку это не смутило, она стала требовать направление на анализы, которые срочно нужно было сдать в ближайшие дни для комиссии по ЭКО. Врач попросила её подождать буквально несколько минут, но местную жительницу это не устроило. Она начала скидывать всё со столов работников, а затем бросилась на медика с кулаками. В конечном итоге она нанесла сотруднице несколько ударов органайзером для канцелярии.

Студентка и пациентка, которые во время приема были в кабинете, убежали за помощью. Примечательно, что несмотря на большое количество людей, находящихся в медцентре, на звуки ругани и драки никто не отреагировал. Все остались сидеть на своих местах.

- Нашу сотрудницу увезли на скорой, она получила сотрясение мозга. Госпитализация ей не потребовалась, но она ушла на больничный. Такого у нас еще никогда не было. Да, бывали слёзы и скандалы, всё-таки гормоны у беременных дают о себе знать. Но чтобы драка – это впервые, - рассказывает Римма Яковлева, главный врач Медицинского центра, - мы вызвали полицию, заявление написано, пусть разбираются по закону.

В МВД сообщили, что данному факту инцидента сейчас проводят проверку, какие-либо решения будут приниматься после результатов судебно-медицинской экспертизы.

В Медицинском центре отметили, что направление на анализы буйная пациентка всё же получила. За ним пришел её муж. Девушка успешно сдала анализы на следующий день и успела на комиссию по ЭКО.

Фото предоставлено телеграм-каналом YKT TOP

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